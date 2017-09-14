whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 09 серпня 2023 р. № 836 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 745/32197
Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам ... XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану
1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні: ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).
{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}
- От чєго будєтє страховаться? - Открил всє букви, нє смог прочітать слово Це про вас.
визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів
Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність, не призначили комісію. Я ж наче писав про це, не читали? Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.
whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 09 серпня 2023 р. № 836 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 745/32197
Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам ... XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану
1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні: ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).
{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}
Судя по всему вам интересна ситуация. Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.
whois2010 написав:Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність. Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.
хуис так поддержите, помогите адресно бедолаге без размазывания соплей по ветке зрадой
По-перше, як каже зеленський "я вам нічєго нє должєн" По-друге, унікальний зеленофанат дупу рве, що всім все дають По-третє, коли мені потрібна буде порада від вас, я вам повідомлю А соплі свої підітріть, хуіс
pesikot написав:vitaliiangel Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?
Готов признать ? что был не прав с прогнозом
Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)
Так, дуже важливе визнання для майбутнього
Щоб в майбутньому не давати хибні прогнози, щоб не захищати ці хибні прогнозі з піною у роті
Помилки потрібно визнавати
Інакше, це шлях робити нові помилки. Що vitaliiangel і робить Він вже пише нові прогнози. Такі ж саме хибні, як і всі його попередні
Хіба думка дорівнює прогнозу? Тим паче моніторити різні джерела інформації,в основному це сповіщення в тг, аналізувати сьогодення і робити висновки. Припущення мало місце, немає підтвердження що стало рушійною силою в наданні майбутньої допомоги. Так що війна не скінчилася,конфлікт в активній фазі, є перший крок по поверненню українських чоловіків до України. Останнього теж важко було припустити .
tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.
так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку можете взять хунтера в дальнюю дорогу... но сделайте хоть что то вместо пуков на форуме...
tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.
так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку можете взять хунтера в дальнюю дорогу... но сделайте хоть что то вместо пуков на форуме...
вы уже помогли как тут недавно выражаясь вашими словами "пукали"?
whois2010 написав:Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність. Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.
хуис так поддержите, помогите адресно бедолаге без размазывания соплей по ветке зрадой
По-перше, як каже зеленський "я вам нічєго нє должєн" По-друге, унікальний зеленофанат дупу рве, що всім все дають По-третє, коли мені потрібна буде порада від вас, я вам повідомлю А соплі свої підітріть, хуіс
tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.
так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку можете взять хунтера в дальнюю дорогу... но сделайте хоть что то вместо пуков на форуме...
вы уже помогли как тут недавно выражаясь вашими словами "пукали"?
Я помогаю реальным людям вы с компанией портите воздух на ветке
кстати как там "мать-одиночка 7ми детей" поживает?