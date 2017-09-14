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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7892789378947895>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:31

  yanyura написав:
  whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.

Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 09 серпня 2023 р. № 836
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168
...
Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

64d4eaf314e3f448322611.doc
Взято с https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... striv-a836


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2018 № 260

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 745/32197

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам
...
XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану

1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні:
...
Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text

- От чєго будєтє страховаться?
- Открил всє букви, нє смог прочітать слово
Це про вас.

визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів

Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність, не призначили комісію. Я ж наче писав про це, не читали? Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:33

  yanyura написав:
  whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.

Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 09 серпня 2023 р. № 836
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168
...
Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

64d4eaf314e3f448322611.doc
Взято с https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenn ... striv-a836


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2018 № 260

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2018 р.
за № 745/32197

Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам
...
XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану

1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні:
...
Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).

{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text


Судя по всему вам интересна ситуация. Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність. Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.

хуис
так поддержите, помогите адресно бедолаге без размазывания соплей по ветке зрадой
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:36

  Прохожий написав:
  whois2010 написав:Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність. Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.

хуис
так поддержите, помогите адресно бедолаге без размазывания соплей по ветке зрадой

По-перше, як каже зеленський "я вам нічєго нє должєн"
По-друге, унікальний зеленофанат дупу рве, що всім все дають
По-третє, коли мені потрібна буде порада від вас, я вам повідомлю
А соплі свої підітріть, хуіс
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:36

  pesikot написав:
  sens написав:
  pesikot написав:vitaliiangel
Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?

Готов признать ? что был не прав с прогнозом


Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)

Так, дуже важливе визнання для майбутнього

Щоб в майбутньому не давати хибні прогнози, щоб не захищати ці хибні прогнозі з піною у роті

Помилки потрібно визнавати

Інакше, це шлях робити нові помилки.
Що vitaliiangel і робить
Він вже пише нові прогнози. Такі ж саме хибні, як і всі його попередні


Хіба думка дорівнює прогнозу? Тим паче моніторити різні джерела інформації,в основному це сповіщення в тг, аналізувати сьогодення і робити висновки. Припущення мало місце, немає підтвердження що стало рушійною силою в наданні майбутньої допомоги. Так що війна не скінчилася,конфлікт в активній фазі, є перший крок по поверненню українських чоловіків до України. Останнього теж важко було припустити .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність, не призначили комісію. Я ж наче писав про це, не читали? Коли буде - не відомо.

Вы написали:
  whois2010 написав:Через стан здоров'я вивели за штат.

Как определили, что по состоянию здоровья он не пригоден к службе и выведен за штат? Визуально, или все таки имеется какое-то заключение врачей?
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.

так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку
можете взять хунтера в дальнюю дорогу...
но сделайте хоть что то
вместо пуков на форуме...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:41

  Прохожий написав:
  tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.

так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку
можете взять хунтера в дальнюю дорогу...
но сделайте хоть что то
вместо пуков на форуме...


вы уже помогли как тут недавно выражаясь вашими словами "пукали"?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:43

  whois2010 написав:
  Прохожий написав:
  whois2010 написав:Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність. Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.

хуис
так поддержите, помогите адресно бедолаге без размазывания соплей по ветке зрадой

По-перше, як каже зеленський "я вам нічєго нє должєн"
По-друге, унікальний зеленофанат дупу рве, що всім все дають
По-третє, коли мені потрібна буде порада від вас, я вам повідомлю
А соплі свої підітріть, хуіс

хуис
берите термоса и в путь, в путь...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:45

  mephala написав:
  Прохожий написав:
  tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.

так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку
можете взять хунтера в дальнюю дорогу...
но сделайте хоть что то
вместо пуков на форуме...


вы уже помогли как тут недавно выражаясь вашими словами "пукали"?

Я помогаю реальным людям
вы с компанией портите воздух на ветке

кстати как там "мать-одиночка 7ми детей" поживает?
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