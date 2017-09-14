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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 25 кві, 2024 17:48
Прохожий написав:
Я помогаю реальным людям
вы с компанией портите воздух на ветке
кстати как там "мать-одиночка 7ми детей" поживает?
вы не последовательны. вы собирались помочь мне а мы не знакомы реально.
это во первых.
а во вторых - если вас так разъедает любопытство то можете съездить, познакомиться и помочь уже реальной для вас матери 7ми детей.
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mephala
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Додано: Чет 25 кві, 2024 17:52
Прохожий написав:
Я помогаю реальным людям
оркам?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 25 кві, 2024 17:52
sens написав: pesikot написав: sens написав:
Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)
Так, дуже важливе визнання для майбутнього
Щоб в майбутньому не давати хибні прогнози, щоб не захищати ці хибні прогнозі з піною у роті
Помилки потрібно визнавати
Інакше, це шлях робити нові помилки.
Що vitaliiangel
і робить
Він вже пише нові прогнози. Такі ж саме хибні, як і всі його попередні
Хіба думка дорівнює прогнозу? Тим паче моніторити різні джерела інформації,в основному це сповіщення в тг, аналізувати сьогодення і робити висновки. Припущення мало місце, немає підтвердження що стало рушійною силою в наданні майбутньої допомоги. Так що війна не скінчилася,конфлікт в активній фазі, є перший крок по поверненню українських чоловіків до України. Останнього теж важко було припустити .
Ти, як завжди, не прочитав, але написав ...
Думка - це думка.
Можно висловлювати багато думок
Але, конкретно, vitaliiangel
свою думку про "помощь только до конца 2023 года" повторював, писав, що так і буде. З піною з роту істерив, якщо йому казали інше
Ти розумієшь значення думки "только до конца 2023 года" ? чи ні ?
Логічно було, якщо допомогу надали, визнати, що його "думки" були хибні
Він цього не зробив
Висновків він не зробив
Він написав нові "думки", він написав, що допомоги мало надали
Я не здивований, що ти це написав, але ... навчись читати
Бо професія юриста - це вміння читати )))
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Додано: Чет 25 кві, 2024 18:01
mephala написав: Прохожий написав:
Я помогаю реальным людям
вы с компанией портите воздух на ветке
кстати как там "мать-одиночка 7ми детей" поживает?
вы не последовательны. вы собирались помочь мне
а мы не знакомы реально.
это во первых.
.
так жду вашу историю "добровольца которого кинули"
познакомимся
если это так то возможно и помогу
Востаннє редагувалось Прохожий
в Чет 25 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 25 кві, 2024 18:02
Прохожий написав: tumos написав:Я бы глянул
на первичный пост и выяснил
было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке
условий этих документов.
так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку
можете взять хунтера в дальнюю дорогу...
но сделайте хоть что то
вместо пуков на форуме...
Я пукаю, а вы вдыхаете. Беда. Противогаз в помошь.
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