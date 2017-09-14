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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78937894789578967897>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:48

  Прохожий написав:Я помогаю реальным людям
вы с компанией портите воздух на ветке

кстати как там "мать-одиночка 7ми детей" поживает?


вы не последовательны. вы собирались помочь мне а мы не знакомы реально.
это во первых.
а во вторых - если вас так разъедает любопытство то можете съездить, познакомиться и помочь уже реальной для вас матери 7ми детей.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:52

  Прохожий написав:Я помогаю реальным людям
оркам?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 17:52

  sens написав:
  pesikot написав:
  sens написав:Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)

Так, дуже важливе визнання для майбутнього

Щоб в майбутньому не давати хибні прогнози, щоб не захищати ці хибні прогнозі з піною у роті

Помилки потрібно визнавати

Інакше, це шлях робити нові помилки.
Що vitaliiangel і робить
Він вже пише нові прогнози. Такі ж саме хибні, як і всі його попередні


Хіба думка дорівнює прогнозу? Тим паче моніторити різні джерела інформації,в основному це сповіщення в тг, аналізувати сьогодення і робити висновки. Припущення мало місце, немає підтвердження що стало рушійною силою в наданні майбутньої допомоги. Так що війна не скінчилася,конфлікт в активній фазі, є перший крок по поверненню українських чоловіків до України. Останнього теж важко було припустити .

Ти, як завжди, не прочитав, але написав ...

Думка - це думка.
Можно висловлювати багато думок

Але, конкретно, vitaliiangel свою думку про "помощь только до конца 2023 года" повторював, писав, що так і буде. З піною з роту істерив, якщо йому казали інше

Ти розумієшь значення думки "только до конца 2023 года" ? чи ні ?

Логічно було, якщо допомогу надали, визнати, що його "думки" були хибні
Він цього не зробив
Висновків він не зробив

Він написав нові "думки", він написав, що допомоги мало надали

Я не здивований, що ти це написав, але ... навчись читати
Бо професія юриста - це вміння читати )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:01

  mephala написав:
  Прохожий написав:Я помогаю реальным людям
вы с компанией портите воздух на ветке

кстати как там "мать-одиночка 7ми детей" поживает?


вы не последовательны. вы собирались помочь мне а мы не знакомы реально.
это во первых.
.

так жду вашу историю "добровольца которого кинули"
познакомимся
если это так то возможно и помогу
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 25 кві, 2024 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:02

  Прохожий написав:
  tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.

так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку
можете взять хунтера в дальнюю дорогу...
но сделайте хоть что то
вместо пуков на форуме...

Я пукаю, а вы вдыхаете. Беда. Противогаз в помошь.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:11

  tumos написав:
  Прохожий написав:
  tumos написав:Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.

так гляньте, выясните и пройдитесь вместе с хуисом и мехалой, помогите РЕАЛЬНОМУ человеку
можете взять хунтера в дальнюю дорогу...
но сделайте хоть что то
вместо пуков на форуме...

Я пукаю, а вы вдыхаете. Беда. Противогаз в помошь.

вот видите, честно озвучили свою миссию на форуме
ведь можете когда хотите
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:16

  Schmit написав:
  холява написав:
  whois2010 написав:У колеги взимку мобілізували брата, 54 роки, жив один в селі, розлучений. Під час підготовки у таборі, захворів на запалення легенів. Відправили у госпіталь у Чернігів, якщо не помиляюся. Через два тижні виписали, відправили назад до навчальної частини. Через декілька днів знов стало погано, потрапив у госпіталь вже у Київ. Діагностували ковід. Стан був дуже важкий: місяць в без свідомості, в трахею вставили трубку для кисню, в шлунок штрубку щоб кормити зі шприця. Випорожнювався у пришитий до нього мішок. Трохи привели до ладу, виписали. Через стан здоров'я вивели за штат. Волонтери відвезли додому, в село.
Колега на вчора відпросився з'їздити до брата, ще не бачились, потрібно дещо допомогти було. Сьогодні розповідає, стан брата порівнював з ув'язненними концтаборів з кінохроніки. "Ми ужаснулісь, жєна плакала". Шкіра, кості та очі. Людина недієздатна. Через час має бути перекомісія. Як жити зараз не зрозуміло. Отримав зарплатню за три місяци по 20 тис, поки був у навчальній частині та нарахування за час у госпіталі. Тепер виведений за штат, але не демобілізований. Фактично інвалід, нарахування будуть по 800грн/міс.
Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Захворіти, звісно, може будь-хто. Але результат і відношення держави до моб.м'яса - пздц.


Прочитал ......
"Патриот "- вы описали самые обычные реанимационные действия врачей , которые все сделали для поддержания жизненных функций пациента .

Поводимому был подключен к ИВЛ (на укр . ШВЛ штуч. вен. леген). Были "поставлены проходы "(катетеры ) для быстрого доступа к венам и артериям . Заштробирован (аНесты поймут ). Были установлены моче и калоприемники .
Был установлен торокальный(легкие ) , желудочный приемники , и многое другое .
Вы не будучи специалистом , делаете вывод -ИНВАЛИД .

Не доехав даже на войну -заболел . Ему платят 800 гр.
А ему должны сколько платить .?
Его фактически ВОСКРЕСИЛИ . Знаете сколько это стоит ?
Естественно его состояние сейчас не может вызывать восторга .
ВЛК и установит его способности .

А слово СКАЛИЧЕННЫЙ , потрудитесь ответить хотяб себе ----- КЕМ ?

..... и вот эти эмоции просто "завораживают"
Что же вы не описали подвиг врачей которые вытащили человека с того света ?

А давайте розглянем такий "фантастичний" сценарій.
Працює собі рандомний зразковий сім'янин (жінка, двоє дітей) і законослухняний громадянин на якомусь підприємстві високооплачуваним спеціалістом.
Тут стається ТЦК, придатний, навчальний центр.
Там за тиждень-місяць... просто від в важких/незвичних умов, емоційних/фізичних навантажень... (не важливо) загострюються не помічені на ВЛК хронічні захворювання, що призводить до інвалідизації людини... Додамо трагізму, нехай ще жінка подає на розвод, забирає дітей, все продає і виїздить за кордон.

Отже у результаті дій держави громадянин, навіть не доїхавши до фронту:
- втратив високооплачувану роботу;
- втратив сім'ю і майно;
- втратив здоров'я і можливо працездатність;
- якщо навіть ще працездатний - влаштуватись на роботу не може, бо ж продовжує бути мобілізованим;
- вимушений існувати/бомжувати на 800 грн.

І ніхто нікому нічіво нє должен.
Це нормально?
То "А ему должны сколько платить .?"

К холяве и Хотабу такие вопросы бесполезны , перекрутят и сделают пострадавшего виноватым во всём, даже начале войны...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают.
Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:21

  unicdima написав:Я так і не почув, яка цивільна структура забезпечує своїм працівникам такий соцзахист як ЗСУ?

800(вісімсот) грн. на місяць?, захист це чі знущання?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:28

  Прохожий написав:вот видите, честно озвучили свою миссию на форуме
ведь можете когда хотите

Прикормить пешехода пуком - это миссия ? Высокого вы о себе мнения.
tumos
 
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