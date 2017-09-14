Andrey2512 написав:Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают. Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)
Едьте в нормальные страны: Германия мало того, что пообещала не "прижимать" -- так еще и взамен протухшего аусвайса бумаги сделают.
А , україньский біженець , дающий поради , як найцікаво спотворити державу ... Ви даремно мрієте , що ви комусь необхідні у Германії . Чиновникі добре розуміють що приїхали потвори ,які зрадять залюбки будь кого . Може і зроблять для молоді деякі послаблення , але не для вас . Повернення буде дуже суворим .
Що там , дітинка пристосувалась ? Гівно хтось повинен виносити .
Andrey2512 написав:Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают. Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)
Едьте в нормальные страны: Германия мало того, что пообещала не "прижимать" -- так еще и взамен протухшего аусвайса бумаги сделают.
лучше помогите обездоленному товарищу ваших коллег хуиса с термосом ну хоть пару ойро...
Слухай, інтернет-герой, якщо радиш всім "почни з себе", то я пропоную тобі і почати з себе. Ми всі - гмо, нехай так буде, але тобі я готовий надати контакти людини - родича хворого недієздатного воїна ЗСУ, про якого вранці писав. У нього є копії всіх мед. доків, він тобі більш докладно розповість що і як, чому людина в такому стані. Надасиш людині допомогу, бо, схоже, лише один ти здатен це зробити, розповісиш про це тут на форумі, отримаєш уважуху і від мене особисто подарунок. Якщо ні, то не пизди анонімно, ок?
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 25 кві, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Але, конкретно, vitaliiangel свою думку про "помощь только до конца 2023 года" повторював, писав, що так і буде. З піною з роту істерив, якщо йому казали інше
уточніть в якому місці було виражено - з піною рта ! можна 33 рази писати - ПУТІН хуЙло , проте отримати паспорт РФ в Маріуполі громадянину який зараз в Польші,якщо йому не нададуть консульство необхідної допомоги . До чого це я - людина може змінити думку , на будь-якому проміжку часу , в разі невдоволення подіями . ВСЕ .
Якщо підсумувати всю безпекову допомогу Україні, передбачену законом, як фактичні кошти, так і нові повноваження на скорочення, то вона становить лише $23,6 млрд. Якщо не враховувати PDA, то залишається фактичне фінансування на оборону [в розмірі] $15,8 млрд з $60,8 млрд. Лише 26%. Не дуже багато.
Це фундаментальна проблема того, як адміністрація Байдена структурувала свої бюджетні запити з початку війни. Пакети допомоги для України наповнені грошима, які не призначені для України, і Конгресу не вистачило розуму, щоб виправити цю помилку.
Це створює хибну ілюзію, що Україна отримує набагато більше грошей і набагато більше допомоги, ніж є насправді. ЗМІ також дуже винні в загостренні цієї проблеми, оскільки вони не читають законодавство і не пояснюють його своїй аудиторії. https://drukarnia.com.ua/articles/sho-s ... oshi-cFZ4X
там большая статья в которой автор разбирается куда пойдут деньги
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.