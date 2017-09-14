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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7894789578967897>
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бачив це по тим, хто повернувся з Авгана.
Спостерігаю це і зараз.
Учасники війн втрачають частину людяності, стають жорстокими.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:45

  zxzx777 написав:Бачив це по тим, хто повернувся з Авгана.

Одразу видно савецького військового пенсіонера

Афган, а не Авган
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:50

  Andrey2512 написав:Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают.
Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)

Едьте в нормальные страны: Германия мало того, что пообещала не "прижимать" -- так еще и взамен протухшего аусвайса бумаги сделают. :mrgreen:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 18:56

  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают.
Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)

Едьте в нормальные страны: Германия мало того, что пообещала не "прижимать" -- так еще и взамен протухшего аусвайса бумаги сделают. :mrgreen:

«Шольц, дай на баварскую колбаску ухылянту, пострадавшему от издевательств Украины »))

  Vadim_ написав:[
К холяве и Хотабу такие вопросы бесполезны , перекрутят и сделают пострадавшего виноватым во всём, даже начале войны...

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ітогі подвєдьом

1) Зранку на форумі стояло виття, що допомоги мало надали.
А я ще пам"ятаю, як тіж самі волали, що допомоги не буде взагалі, ми всє умрьом, нада пєрєговори, нада дагаваріваться

2) Друге виття було, що за кордоном неможливо тимчасово отримати консульські послуги
Тут я підтримую тезіс пана холява, що багато хто пише на цьому форумі, знаходиться не в України
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:01

  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают.
Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)

Едьте в нормальные страны: Германия мало того, что пообещала не "прижимать" -- так еще и взамен протухшего аусвайса бумаги сделают. :mrgreen:

лучше помогите обездоленному товарищу ваших коллег хуиса с термосом
ну хоть пару ойро...
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:24

  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают.
Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)

Едьте в нормальные страны: Германия мало того, что пообещала не "прижимать" -- так еще и взамен протухшего аусвайса бумаги сделают. :mrgreen:


А , україньский біженець , дающий поради , як найцікаво спотворити державу ...
Ви даремно мрієте , що ви комусь необхідні у Германії .
Чиновникі добре розуміють що приїхали потвори ,які зрадять залюбки будь кого .
Може і зроблять для молоді деякі послаблення , але не для вас .
Повернення буде дуже суворим .

Що там , дітинка пристосувалась ?
Гівно хтось повинен виносити .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:32

  Прохожий написав:
  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:Ребята, что за зрада кругом? Забашлял за ВЛК - отправили на новую комиссию, заплатил за выезд - и там прижимают.
Куда деваться честному патриоту-ухылянту?)

Едьте в нормальные страны: Германия мало того, что пообещала не "прижимать" -- так еще и взамен протухшего аусвайса бумаги сделают. :mrgreen:

лучше помогите обездоленному товарищу ваших коллег хуиса с термосом
ну хоть пару ойро...

Слухай, інтернет-герой, якщо радиш всім "почни з себе", то я пропоную тобі і почати з себе. Ми всі - гмо, нехай так буде, але тобі я готовий надати контакти людини - родича хворого недієздатного воїна ЗСУ, про якого вранці писав. У нього є копії всіх мед. доків, він тобі більш докладно розповість що і як, чому людина в такому стані. Надасиш людині допомогу, бо, схоже, лише один ти здатен це зробити, розповісиш про це тут на форумі, отримаєш уважуху і від мене особисто подарунок. Якщо ні, то не пизди анонімно, ок?
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 25 кві, 2024 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Але, конкретно, vitaliiangel свою думку про "помощь только до конца 2023 года" повторював, писав, що так і буде. З піною з роту істерив, якщо йому казали інше

уточніть в якому місці було виражено - з піною рта !
можна 33 рази писати - ПУТІН хуЙло , проте отримати паспорт РФ в Маріуполі громадянину який зараз в Польші,якщо йому не нададуть консульство необхідної допомоги . До чого це я - людина може змінити думку , на будь-якому проміжку часу , в разі невдоволення подіями . ВСЕ .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:35

Якщо підсумувати всю безпекову допомогу Україні, передбачену законом, як фактичні кошти, так і нові повноваження на скорочення, то вона становить лише $23,6 млрд. Якщо не враховувати PDA, то залишається фактичне фінансування на оборону [в розмірі] $15,8 млрд з $60,8 млрд. Лише 26%. Не дуже багато.

Це фундаментальна проблема того, як адміністрація Байдена структурувала свої бюджетні запити з початку війни. Пакети допомоги для України наповнені грошима, які не призначені для України, і Конгресу не вистачило розуму, щоб виправити цю помилку.

Це створює хибну ілюзію, що Україна отримує набагато більше грошей і набагато більше допомоги, ніж є насправді. ЗМІ також дуже винні в загостренні цієї проблеми, оскільки вони не читають законодавство і не пояснюють його своїй аудиторії.
https://drukarnia.com.ua/articles/sho-s ... oshi-cFZ4X


там большая статья в которой автор разбирается куда пойдут деньги
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
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