whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 09 серпня 2023 р. № 836 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 745/32197
Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам ... XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану
1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні: ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).
{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}
- От чєго будєтє страховаться? - Открил всє букви, нє смог прочітать слово Це про вас.
визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів
Нема ще висновку ВЛК про придатність/непридатність, не призначили комісію. Я ж наче писав про це, не читали? Коли буде - не відомо. Отримує на своє існування 800грн.
whois2010 написав:Вже не перше чую історії про скалічених військовослужбовців, яким не дають інвалідність, не мобілізують, а виводять за штат і виплачують по 800грн.
Здесь и далее вы постоянно упоминаете "800грн/міс" и вслед за вами эту сумму повторяют и другие. Но уже 11-й месяц это не "800 грн/міс", а "20 100 грн/міс":
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 09 серпня 2023 р. № 836 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6—12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці (за які вони втратили право на отримання грошового забезпечення в повному обсязі за останніми займаними посадами) і до закінчення перебування у розпорядженні щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 р. за № 745/32197
Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам ... XXXIV. Особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного стану
1. У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні: ... Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою в повному обсязі. Після перебування в розпорядженні понад два місяці і до дня закінчення перебування в розпорядженні таким військовослужбовцям щомісячно виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень (у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування в розпорядженні).
{Абзац двадцять дев'ятий пункту 2 розділу XXXIV застосовується з 01 червня 2023 року - див. пункт 4 Наказу Міністерства оборони № 566 від 26.09.2023}
Судя по всему вам интересна ситуация. Я бы глянул на первичный пост и выяснил было ли у него ранение. Вроде писалось, что-то о ковиде. Было ли ВЛК, получил ли он статус упоминаемый статус. Т.е. пройтись по цепочке условий этих документов.
pesikot написав:vitaliiangel Так что там с признанием, что прогноз "помощь только до конца 2023 года" и "помощь будет уменьшаться" ?
Готов признать ? что был не прав с прогнозом
Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)
Так, дуже важливе визнання для майбутнього
Щоб в майбутньому не давати хибні прогнози, щоб не захищати ці хибні прогнозі з піною у роті
Помилки потрібно визнавати
Інакше, це шлях робити нові помилки. Що vitaliiangel і робить Він вже пише нові прогнози. Такі ж саме хибні, як і всі його попередні
Хіба думка дорівнює прогнозу? Тим паче моніторити різні джерела інформації,в основному це сповіщення в тг, аналізувати сьогодення і робити висновки. Припущення мало місце, немає підтвердження що стало рушійною силою в наданні майбутньої допомоги. Так що війна не скінчилася,конфлікт в активній фазі, є перший крок по поверненню українських чоловіків до України. Останнього теж важко було припустити .
sens написав:Дуже важливе визнання , від цього залежить майбутнє майбутнього для майбутнього)
Так, дуже важливе визнання для майбутнього
Щоб в майбутньому не давати хибні прогнози, щоб не захищати ці хибні прогнозі з піною у роті
Помилки потрібно визнавати
Інакше, це шлях робити нові помилки. Що vitaliiangel і робить Він вже пише нові прогнози. Такі ж саме хибні, як і всі його попередні
Хіба думка дорівнює прогнозу? Тим паче моніторити різні джерела інформації,в основному це сповіщення в тг, аналізувати сьогодення і робити висновки. Припущення мало місце, немає підтвердження що стало рушійною силою в наданні майбутньої допомоги. Так що війна не скінчилася,конфлікт в активній фазі, є перший крок по поверненню українських чоловіків до України. Останнього теж важко було припустити .
Ти, як завжди, не прочитав, але написав ...
Думка - це думка. Можно висловлювати багато думок
Але, конкретно, vitaliiangel свою думку про "помощь только до конца 2023 года" повторював, писав, що так і буде. З піною з роту істерив, якщо йому казали інше
Ти розумієшь значення думки "только до конца 2023 года" ? чи ні ?
Логічно було, якщо допомогу надали, визнати, що його "думки" були хибні Він цього не зробив Висновків він не зробив
Він написав нові "думки", він написав, що допомоги мало надали
Я не здивований, що ти це написав, але ... навчись читати Бо професія юриста - це вміння читати )))
Якщо підсумувати всю безпекову допомогу Україні, передбачену законом, як фактичні кошти, так і нові повноваження на скорочення, то вона становить лише $23,6 млрд. Якщо не враховувати PDA, то залишається фактичне фінансування на оборону [в розмірі] $15,8 млрд з $60,8 млрд. Лише 26%. Не дуже багато.
Це фундаментальна проблема того, як адміністрація Байдена структурувала свої бюджетні запити з початку війни. Пакети допомоги для України наповнені грошима, які не призначені для України, і Конгресу не вистачило розуму, щоб виправити цю помилку.
Це створює хибну ілюзію, що Україна отримує набагато більше грошей і набагато більше допомоги, ніж є насправді. ЗМІ також дуже винні в загостренні цієї проблеми, оскільки вони не читають законодавство і не пояснюють його своїй аудиторії. https://drukarnia.com.ua/articles/sho-s ... oshi-cFZ4X
там большая статья в которой автор разбирается куда пойдут деньги
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 25 кві, 2024 19:36, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Думка - це думка. Можно висловлювати багато думок
Але, конкретно, vitaliiangel свою думку про "помощь только до конца 2023 года" повторював, писав, що так і буде. З піною з роту істерив, якщо йому казали інше
Ти розумієшь значення думки "только до конца 2023 года" ? чи ні ?
Логічно було, якщо допомогу надали, визнати, що його "думки" були хибні Він цього не зробив Висновків він не зробив
Я тоже прогнозировал, например, что в марте все закончится (активные боевые действия). Основанием для этого были президентские выборы в росии, на которых по моему предположению должны были прокатить путина.
Но чем ближе было дело к марту, тем больше признаков я находил, что путина все таки переизберут. Самый неприятное, что жертвами кремлевской пропаганды войны стали вполне разумные, образованные, порядочные, семейные люди из росии, которых я хорошо знал. Они все превратились в потенциальных убийц и разрушителей всего нероссийского или отличного от ценностей, вбитым кремлем им в головы. Эти люди тоже проголосовали за путина, как и все. Это фашизм, типичный классический нацизм.
Я недооценил силу кремлевской пропаганды, поддержанной постепенно насаждаемой в росии тотальным страхом, боязнью иметь индивидуальный собственный взгляд на происходящую войну, отличный от официального кремлевского.
Я ошибся в прогнозе своем, мне стыдно и жаль тех, кто мне поверил и вернулся в Харьков.
Сегодня увидел первые озвученные сообщения об усилении русской военной группировки в Белгородской области. Мне не нравится ситуация с Волчанском и Купянском, который будут планомерно пробовать захватывать, так как там важнейший для кремля жд узел. Есть вероятность, что захотят попытаться предварительно отрезать Купянск от нашего снабжения, перерезав все подъездные пути по суше, зайдя к Купянску со стороны Волчанска. Группировка, которая будет это делать, пол пути будет прикрыта Северским Донцом с правого фланга, что даст дополнительные шансы на успех.
1) Зранку на форумі стояло виття, що допомоги мало надали. А я ще пам"ятаю, як тіж самі волали, що допомоги не буде взагалі, ми всє умрьом, нада пєрєговори, нада дагаваріваться
Пам'ятати треба не тільки що було зранку а й Кучмівське " Це ж вже було"
...Як заявив Президент України Володимир Зеленський, в кінцевому підсумку ця війна «остаточно завершиться лише дипломатичним шляхом». Будь-які переговори відображають факти на місці подій. Ми швидко направили Україні значну кількість озброєння та боєприпасів, щоб вона могла захищати себе на полі бою та мала найсильнішу позицію за столом переговорів... ...Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками та партнерами у підтриманні санкцій проти Росії, найжорсткіших з будь-коли запроваджених проти великої економіки... ....Ми не прагнемо війни між НАТО і Росією. Хоча я не згоден з паном Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться здійснити його повалення в Москві. Поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, відправляючи американські війська воювати в Україні або атакуючи російські сили. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами.Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії... ...Переговори України з Росією зупинилися не тому, що Україна відвернулася від дипломатії. Вони зупинилися тому, що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримувати її зусилля, спрямовані на досягнення завершення конфлікту шляхом переговорів... ...Стояти поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто правильно. У наших життєво важливих національних інтересах – забезпечити мир і стабільність у Європі та дати чітко зрозуміти, що застосування сили не є правильним. Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони також можуть захоплювати території та підпорядкувати інші країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець заснованого на правилах міжнародного порядку і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками в усьому світі...
Президент Байден... 31 травня2022року Так що радійте, вже скоро ракети закінчаться, санкції додавлять та другий фронт відкриється, а може прям в Польщі вирішили батальйони готувати з ухилянтів бо ж "треба дати чітко зрозуміти росії, що застосування сили не є правильним"
Востаннє редагувалось d44 в Чет 25 кві, 2024 19:57, всього редагувалось 3 разів.