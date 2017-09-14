...Як заявив Президент України Володимир Зеленський, в кінцевому підсумку ця війна «остаточно завершиться лише дипломатичним шляхом». Будь-які переговори відображають факти на місці подій. Ми швидко направили Україні значну кількість озброєння та боєприпасів, щоб вона могла захищати себе на полі бою та мала найсильнішу позицію за столом переговорів...

...Тому я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.Ми продовжимо співпрацю з нашими союзниками та партнерами у підтриманні санкцій проти Росії, найжорсткіших з будь-коли запроваджених проти великої економіки...

....Ми не прагнемо війни між НАТО і Росією. Хоча я не згоден з паном Путіним і вважаю його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться здійснити його повалення в Москві. Поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо безпосередньо брати участь у цьому конфлікті, відправляючи американські війська воювати в Україні або атакуючи російські сили. Ми не заохочуємо і не дозволяємо Україні завдавати ударів за її межами.Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії...

...Переговори України з Росією зупинилися не тому, що Україна відвернулася від дипломатії. Вони зупинилися тому, що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під контроль якомога більшу частину України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати над зміцненням України та підтримувати її зусилля, спрямовані на досягнення завершення конфлікту шляхом переговорів...

...Стояти поруч з Україною в її скрутну годину – це не просто правильно. У наших життєво важливих національних інтересах – забезпечити мир і стабільність у Європі та дати чітко зрозуміти, що застосування сили не є правильним. Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона пошле сигнал іншим потенційним агресорам, що вони також можуть захоплювати території та підпорядкувати інші країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій. І це може означати кінець заснованого на правилах міжнародного порядку і відкрити двері для агресії в інших місцях з катастрофічними наслідками в усьому світі...