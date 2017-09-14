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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7890789178927893
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:56

d44
Хочу спитати, а у нас зараз 2022 рік ? Чи 2024 рік ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 19:57

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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:02

buratinyo

Давайте дочекаємося певних дій Українськой армії на відповідь російській .
Потім вже і зробим висновки .
Так дуже тяжко , але давайте зачекаємо .
Хоча це і дуже впевнено , але я чекаю дії авіації , ППО і ще деяких військ , артілерії , мехбатів .
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Хочу спитати, а у нас зараз 2022 рік ? Чи 2024 рік ?
Чим заяви та обіцянки "партнерів" відрізняються у 24 році від заяв у22-му? І чим відрізняється становище України в квітні 24-го від травня 22-го? Як тут писали зранку - всі за нас а по факту..."факт на ліцо". А у партнерів все стабільно, чого їм сумувати та щось змінювати.
Востаннє редагувалось d44 в Чет 25 кві, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:08

  d44 написав:
  pesikot написав:Хочу спитати, а у нас зараз 2022 рік ? Чи 2024 рік ?
Чим заяви та обіцянки "партнерів" відрізняються у 24 році від заяв у22-му? І чим відрізняється становище України в квітні 24-го від травня 22-го? Як тут писали зранку - всі за нас а по факту..."факт на ліцо". А у партнерів все стабільно, чого їм сумувати та щось змінювати.

Якщо не побачив відміностей ... то у мене для тебе погана новина ... ти не бачишь нічого

Різниця велика

Країна вистояла, ми є, допомогу надали
Краще пізно, ніж ніколи

Якщо тобі треба зраду розганяти, то розганяй, номерний.
Це ж лахтінці, чи як ви там кацапи, зазвичай номерні
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:10

  Bobua написав:Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?

Має.
Це як в оренду квартиру чи машину.
Перед тим я бере має провести оцінку стану і повернути в негіршому.
Має бути страхівка, яка покриватиме різні випадки.
На шахтах, є так звані "регреси".
А тут, на халяву держава так званий ресурс взяла, використала (чи ні), але зіпсувала, потім як непотріб викинула. Зате система захищена надійно, а поізносівшієся младовоєнпенси готові в загранотрядах учить родіну любіть.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:14

  pesikot написав:
  d44 написав:
  pesikot написав:Хочу спитати, а у нас зараз 2022 рік ? Чи 2024 рік ?
Чим заяви та обіцянки "партнерів" відрізняються у 24 році від заяв у22-му? І чим відрізняється становище України в квітні 24-го від травня 22-го? Як тут писали зранку - всі за нас а по факту..."факт на ліцо". А у партнерів все стабільно, чого їм сумувати та щось змінювати.

Якщо не побачив відміностей ... то у мене для тебе погана новина ... ти не бачишь нічого

Різниця велика

Країна вистояла, ми є, допомогу надали
Краще пізно, ніж ніколи

Якщо тобі треба зраду розганяти, то розганяй, номерний.
Це ж лахтінці, чи як ви там кацапи, зазвичай номерні
Питань нємає, святкуй перемогу далі
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:14

  _hunter написав:
  unicdima написав:
  Slon_Nosov написав:ви описали випадок з життя мого знайомого, який повернувся після інсульту з непрацюючою половиною тіла. у 22-му році пішов добровольцем, висточило на декілька місяців.
дружина покинула, можливо діти якось допомогають...
держава нічого не вина, по документам написали служив у частині, а не виконував бойові задачі.

Чергова брехня.
Твоє просто служив в документах пишеться як "пов’язано з проходженням військової служби", в цьому випадку за інвалідність теж призначається одноразова грошова допомога і пенсія, просто менше ніж при "захисті Батьківщини" і "виконанні обов'язків"

Ну да -- "пенсия" АЖ в 300 гривен :shock:
https://tsn.ua/exclusive/z-viyni-u-pidz ... 15093.html
-- действительно: какая еще структура платит ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩЩИ :lol:

в ТЦК СП розшифровується еспе як "соціальна підтримка", єслі чьо
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:23

русские выкатили такую статистику
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:за дождь вчера сделал мою черную куртку в серых точечках

в Одесі всі машини як глиною помазали...сьогодні намагався відмити сонячні панелі-без результату. Стосовно піску з Сахари, пісок вітром підіймається до хмар і з хмарами на великі відстані (це нормально для Іспанії), в Валенсії бачив всі вулиці засипані шаром піску на 2-3 см (коли вітер місяця два дує з Африки), тобто пісок не з хмар, а повітря наповнено піском (що знижує видимість з 15 миль до 5-6миль)
Україна досить далеко, але хмари и дощ справді доносять пісок і все інше(що потрапляє у хмари)
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