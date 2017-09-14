RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7891789278937894
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 21:13

  flyman написав:
  Bobua написав:Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?

Має.
Це як в оренду квартиру чи машину.
Перед тим я бере має провести оцінку стану і повернути в негіршому.
Має бути страхівка, яка покриватиме різні випадки.
На шахтах, є так звані "регреси".
А тут, на халяву держава так званий ресурс взяла, використала (чи ні), але зіпсувала, потім як непотріб викинула. Зате система захищена надійно, а поізносівшієся младовоєнпенси готові в загранотрядах учить родіну любіть.


Ой як цікаво...

А який же ж це працедавець в Україні чи хоч у світі все оце робить?
Останнє що я пам`ятаю з найм.праці -- треба було довідку добути про медогляд. І якісь “роги й копита” робили її дуже швидко, ще й дівуля на “ресепшині” штампувала від тих “лікарів”, яких не проштампував “справжній лікар”.
І ніяких довідок при звільненні.
Дивовижно, правда? І то було цілковито офіційне працевлашування.

Давайте, розкажіть, що держава ще винна, крім інвалідностей, виплат і раннього виходу на пенсію для убд?
“бо нічо не понятно, але дуже все інтєрєсно...”
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 21:36

  Bobua написав:
  flyman написав:
  Bobua написав:Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?

Має.
Це як в оренду квартиру чи машину.
Перед тим я бере має провести оцінку стану і повернути в негіршому.
Має бути страхівка, яка покриватиме різні випадки.
На шахтах, є так звані "регреси".
А тут, на халяву держава так званий ресурс взяла, використала (чи ні), але зіпсувала, потім як непотріб викинула. Зате система захищена надійно, а поізносівшієся младовоєнпенси готові в загранотрядах учить родіну любіть.


Ой як цікаво...

А який же ж це працедавець в Україні чи хоч у світі все оце робить?
Останнє що я пам`ятаю з найм.праці -- треба було довідку добути про медогляд. І якісь “роги й копита” робили її дуже швидко, ще й дівуля на “ресепшині” штампувала від тих “лікарів”, яких не проштампував “справжній лікар”.
І ніяких довідок при звільненні.
Дивовижно, правда? І то було цілковито офіційне працевлашування.

Давайте, розкажіть, що держава ще винна, крім інвалідностей, виплат і раннього виходу на пенсію для убд?
“бо нічо не понятно, але дуже все інтєрєсно...”

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/komu-j-koli-viplachuyut-regres/
втрата працездатності 60% -> регрес 60% від з.п.
якщо зараз у ВСУ з.п. без доплат ЛБЗ та премій, напр. складає 20К, то регрес 20К * 0.6 = 12К

На вході ВЛК визнало "придатний", то берем 100%.
А якщо на виході "втратив працездатність 60%", то залишилося 40%. Регрес 60%.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34855
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2772 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 7891789278937894
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27566
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 188429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 620983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6083)
25.04.2024 22:24
ТАСКОМБАНК (3007)
25.04.2024 22:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.