Bobua написав:Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?
Має. Це як в оренду квартиру чи машину. Перед тим я бере має провести оцінку стану і повернути в негіршому. Має бути страхівка, яка покриватиме різні випадки. На шахтах, є так звані "регреси". А тут, на халяву держава так званий ресурс взяла, використала (чи ні), але зіпсувала, потім як непотріб викинула. Зате система захищена надійно, а поізносівшієся младовоєнпенси готові в загранотрядах учить родіну любіть.
Ой як цікаво...
А який же ж це працедавець в Україні чи хоч у світі все оце робить? Останнє що я пам`ятаю з найм.праці -- треба було довідку добути про медогляд. І якісь “роги й копита” робили її дуже швидко, ще й дівуля на “ресепшині” штампувала від тих “лікарів”, яких не проштампував “справжній лікар”. І ніяких довідок при звільненні. Дивовижно, правда? І то було цілковито офіційне працевлашування.
Давайте, розкажіть, що держава ще винна, крім інвалідностей, виплат і раннього виходу на пенсію для убд? “бо нічо не понятно, але дуже все інтєрєсно...”
Bobua написав:Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?
Має. Це як в оренду квартиру чи машину. Перед тим я бере має провести оцінку стану і повернути в негіршому. Має бути страхівка, яка покриватиме різні випадки. На шахтах, є так звані "регреси". А тут, на халяву держава так званий ресурс взяла, використала (чи ні), але зіпсувала, потім як непотріб викинула. Зате система захищена надійно, а поізносівшієся младовоєнпенси готові в загранотрядах учить родіну любіть.
Ой як цікаво...
А який же ж це працедавець в Україні чи хоч у світі все оце робить? Останнє що я пам`ятаю з найм.праці -- треба було довідку добути про медогляд. І якісь “роги й копита” робили її дуже швидко, ще й дівуля на “ресепшині” штампувала від тих “лікарів”, яких не проштампував “справжній лікар”. І ніяких довідок при звільненні. Дивовижно, правда? І то було цілковито офіційне працевлашування.
Давайте, розкажіть, що держава ще винна, крім інвалідностей, виплат і раннього виходу на пенсію для убд? “бо нічо не понятно, але дуже все інтєрєсно...”