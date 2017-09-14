Bobua написав:Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?
Має. Це як в оренду квартиру чи машину. Перед тим я бере має провести оцінку стану і повернути в негіршому. Має бути страхівка, яка покриватиме різні випадки. На шахтах, є так звані "регреси". А тут, на халяву держава так званий ресурс взяла, використала (чи ні), але зіпсувала, потім як непотріб викинула. Зате система захищена надійно, а поізносівшієся младовоєнпенси готові в загранотрядах учить родіну любіть.
Ой як цікаво...
А який же ж це працедавець в Україні чи хоч у світі все оце робить? Останнє що я пам`ятаю з найм.праці -- треба було довідку добути про медогляд. І якісь “роги й копита” робили її дуже швидко, ще й дівуля на “ресепшині” штампувала від тих “лікарів”, яких не проштампував “справжній лікар”. І ніяких довідок при звільненні. Дивовижно, правда? І то було цілковито офіційне працевлашування.
Давайте, розкажіть, що держава ще винна, крім інвалідностей, виплат і раннього виходу на пенсію для убд? “бо нічо не понятно, але дуже все інтєрєсно...”
Bobua написав:Держава повинна оплатити дорожезну глибоку діагностику кожного організму (КТ, МРТ, пункції кістк.мізків і т.д......), бо особи навіть за два роки не змогли всі свої хвороби знайти і задокументувати в лікарнях?
Має. Це як в оренду квартиру чи машину. Перед тим я бере має провести оцінку стану і повернути в негіршому. Має бути страхівка, яка покриватиме різні випадки. На шахтах, є так звані "регреси". А тут, на халяву держава так званий ресурс взяла, використала (чи ні), але зіпсувала, потім як непотріб викинула. Зате система захищена надійно, а поізносівшієся младовоєнпенси готові в загранотрядах учить родіну любіть.
Ой як цікаво...
А який же ж це працедавець в Україні чи хоч у світі все оце робить? Останнє що я пам`ятаю з найм.праці -- треба було довідку добути про медогляд. І якісь “роги й копита” робили її дуже швидко, ще й дівуля на “ресепшині” штампувала від тих “лікарів”, яких не проштампував “справжній лікар”. І ніяких довідок при звільненні. Дивовижно, правда? І то було цілковито офіційне працевлашування.
Давайте, розкажіть, що держава ще винна, крім інвалідностей, виплат і раннього виходу на пенсію для убд? “бо нічо не понятно, але дуже все інтєрєсно...”
Сполучені Штати мають намір вже сьогодні оголосити про виділення для України нового масштабного пакету військової допомоги на 6 мільярдів доларів. Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на власні джерела в адміністрації США.
“Сполучені Штати Америки можуть вже в п’ятницю оголосити про закупівлю для України нового озброєння більш як на $6 мільярдів”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що до нового масштабного пакету військової допомоги можуть увійти протиартилерійські радари, тактичні транспортні засоби, ракети-перехоплювачів для системи ППО Patriot, дрони, артилерія, високоточні боєприпаси та системи боротьби із дронами.