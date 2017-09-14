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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7888788978907891
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:49

Успішний напрямок;)

🦾🇺🇦Бої в напрямку Лимана Першого. Відбиті у орків позиції і поповнення обмінного фонду.
https://t.me/evpatoriyachat2/363886
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:59

  fler написав:🦾🇺🇦Бої в напрямку Лимана Першого. Відбиті у орків позиції і поповнення обмінного фонду.
https://t.me/evpatoriyachat2/363886

Мой племянник щас там в арте
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:32

⚡️В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО. Часть маневров будет проходить в непосредственной близости к российской границе, — заявили в сухопутных войсках Финляндии.
В маневрах примут участие 20 тысяч военных из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и Финляндии.
Учения продлятся до 31 мая.

М'язами бряцкають на кацапських кордонах, щоб тримати козломордих у нервовій напрузі.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Державний департамент США згадав про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році

Много чего интересного в звіті
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:46

  Бетон написав:Державний департамент США згадав про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році

Много чего интересного в звіті

В вересні 2023 американці засуджували дії Лукашенко щодо видачі паспортів, в квітні менеджери влади України поки що не засуджено партнерами за такі ж дії...
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:25

Schmit
 
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