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Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:49
Успішний напрямок;)
🦾🇺🇦Бої в напрямку Лимана Першого. Відбиті у орків позиції і поповнення обмінного фонду.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:59
Мой племянник щас там в арте
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:32
⚡️В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО. Часть маневров будет проходить в непосредственной близости к российской границе, — заявили в сухопутных войсках Финляндии.
В маневрах примут участие 20 тысяч военных из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и Финляндии.
Учения продлятся до 31 мая.
М'язами бряцкають на кацапських кордонах, щоб тримати козломордих у нервовій напрузі.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Державний департамент США згадав про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році
Много чего интересного в звіті
Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:46
В вересні 2023 американці засуджували дії Лукашенко щодо видачі паспортів, в квітні менеджери влади України поки що не засуджено партнерами за такі ж дії...
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