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Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:49
Успішний напрямок;)
🦾🇺🇦Бої в напрямку Лимана Першого. Відбиті у орків позиції і поповнення обмінного фонду.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:59
Мой племянник щас там в арте
Додано: П'ят 26 кві, 2024 11:32
⚡️В Финляндии началась серия военных учений с задействованием сил НАТО. Часть маневров будет проходить в непосредственной близости к российской границе, — заявили в сухопутных войсках Финляндии.
В маневрах примут участие 20 тысяч военных из Эстонии, Латвии, США, Великобритании и Финляндии.
Учения продлятся до 31 мая.
М'язами бряцкають на кацапських кордонах, щоб тримати козломордих у нервовій напрузі.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Державний департамент США згадав про телемарафон "Єдині новини" як приклад порушення свободи висловлення думок у звіті щодо порушень прав людини у 2023 році
Много чего интересного в звіті
Додано: П'ят 26 кві, 2024 12:46
В вересні 2023 американці засуджували дії Лукашенко щодо видачі паспортів, в квітні менеджери влади України поки що не засуджено партнерами за такі ж дії...
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:37
Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных, набирают туда людей. И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше. Может, здоровые годные ребята сейчас немного в другом месте нужны? Или будем строить полицейское государство а на фронт начхать, это главнее?
Додано: П'ят 26 кві, 2024 15:43
На Білорусь ніхто не напав.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:00
Вы смотрите телек? Доверяете всему, что по телеку говорят?
Меньше людей - больше пустых квартир и домов. Гуляй, мародер, не?
С фронта оружие и снаряды не попадает в прифронтовые и другие населенные пункты, не? Гранаты не взрывались в сельсовете, на улице в руках у невоенных и т.д. истории не слышали? Убийств тоже ни разу не было с фронтового оружия? (полицейского случайно не застрелили?) А так, да, меньше преступлений стало, угу. Стресса в Украине у людей же нет, никто не бухает, не психует на дорогах и вообще, все ровно и гладко. Зачем полиция?
Мобилизация идет, если что, не переживайте.
Додано: П'ят 26 кві, 2024 16:24
Странно, что Вы вдруг начали верить телеку.
Во первых, там в мирное время 90% передаваемой "информации" имеет признаки манипуляции со стороны политических группировок, оппозиции. А во время войны там все 100% лжи, но по причине дезинформации внешнего агрессора.
Во вторых, увеличение числа патрульных вполне можно осуществить за счет перестановок внутри полиции без набора дополнительных сотрудников. Это если Вас действительно интересует этот вопрос.
В третьих, полиция полиции рознь. В Украине за последние пять лет работу полиции я бы оценить на 8 из 10 (это просто отлично). Ну, и
В четвертых, май месяц 2024 года возможно станет очень неспокойным в Киеве. Вероятно кремль предпримет попытку устроить Зеленскому судьбу Януковича - попытается либо убить, либо выкрасть и вывезти в росию для осуществления шантажа. Поэтому усилить полицию к такому событию просто базовая необходимость.
В пятых, часть сотрудников полиции воюет. Это точно.
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