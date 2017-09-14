hxbbgaf написав:Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных,
Вы смотрите телек? Доверяете всему, что по телеку говорят?
hxbbgaf написав: И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше.
Меньше людей - больше пустых квартир и домов. Гуляй, мародер, не? С фронта оружие и снаряды не попадает в прифронтовые и другие населенные пункты, не? Гранаты не взрывались в сельсовете, на улице в руках у невоенных и т.д. истории не слышали? Убийств тоже ни разу не было с фронтового оружия? (полицейского случайно не застрелили?) А так, да, меньше преступлений стало, угу. Стресса в Украине у людей же нет, никто не бухает, не психует на дорогах и вообще, все ровно и гладко. Зачем полиция?
hxbbgaf написав: Может, здоровые годные ребята сейчас немного в другом месте нужны? Или будем строить полицейское государство а на фронт начхать, это главнее?
Мобилизация идет, если что, не переживайте.
К сожалению он прав. Патрулей стало значительно больше. Да, они не кошмарят. Но и пустых квартир нет. Лично мне, если не будет грозить мобилизация или я в системе, например, бронь или мне 60 лет, я бы хвалил это. Но нужно честно писать, это полицейская страна, где набирают 75 тысяч пограничников и 300 тысяч ментов, а менять передок некем. На львовской площади закрыли общепит и открыли белый налив, где бухают дешёвое пойло и днём и ночью, а в пьяной вишне за дешёвым шмурдяком очереди на улицу. Наливайки процветают
Бетон написав:К сожалению он прав. Патрулей стало значительно больше. Да, они не кошмарят. Но и пустых квартир нет. Лично мне, если не будет грозить мобилизация или я в системе, например, бронь или мне 60 лет, я бы хвалил это. Но нужно честно писать, это полицейская страна, где набирают 75 тысяч пограничников и 300 тысяч ментов, а менять передок некем. На львовской площади закрыли общепит и открыли белый налив, где бухают дешёвое пойло и днём и ночью, а в пьяной вишне за дешёвым шмурдяком очереди на улицу. Наливайки процветают
Бетон, там в Варшаве настучали по голове 58 летнему украинцу и отобрали только что поменянные 2млн.злотых. В Ирландии открыли наливайку пьяная вишня, очереди круче чем в Зара. Весь мир сошёл с ума, надо строить бомбоубежище себе и уходить под землю на лет 100 )))
Бетон написав:К сожалению он прав. Патрулей стало значительно больше. Да, они не кошмарят. Но и пустых квартир нет. Лично мне, если не будет грозить мобилизация или я в системе, например, бронь или мне 60 лет, я бы хвалил это. Но нужно честно писать, это полицейская страна, где набирают 75 тысяч пограничников и 300 тысяч ментов, а менять передок некем. На львовской площади закрыли общепит и открыли белый налив, где бухают дешёвое пойло и днём и ночью, а в пьяной вишне за дешёвым шмурдяком очереди на улицу. Наливайки процветают
Бетон, там в Варшаве настучал по голове 58 летнему украинцу и отобрали только что поменянные 2млн.злотых. В Ирландии открыли наливайку пьяная вишня, очереди круче чем в Зара. Весь мир сошёл с ума, надо строить бомбоубежище себе и уходить под землю на лет 100 )))
По началу повествования, мне показалось, что я настучал. Покопался в памяти, сложил 2+2, вспомнил, что не выездной, мысль отпала)) Варшава скоро добазарится про ЯО. Там нормально будет.
А до теми - в РП декілька сот тисяч українських школярів, якщо згрубша то понад 100 тис хлопців. Термін дитячого паспорту 4 роки, відповідно кожен міс тисячі мали би його міняти, але... Добавить це їм чи їхнім батькам любові чи бажання служити?
Фурса: Мова про те, що держава призупинила консульству підтримку чоловіків, що перебувають за кордоном. Чи йде це в рамках головної мети закону — збільшити чисельність ЗСУ? Збільшити ефективність мобілізації? Ніяким чином. Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально. Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. Ці дії не змусять жодного чоловіка повернутися в Україну Що це тоді? Це і дрібна помста. І популізм. https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html
Поляки думаю якось вирішать це питання в першу чергу виходячи зі своїх інтересів, в тому числі мати певні дешевші трудові ресурси.
hxbbgaf написав:Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных, набирают туда людей. И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше. Может, здоровые годные ребята сейчас немного в другом месте нужны? Или будем строить полицейское государство а на фронт начхать, это главнее?
Странно, что Вы вдруг начали верить телеку.
Во первых, там в мирное время 90% передаваемой "информации" имеет признаки манипуляции со стороны политических группировок, оппозиции. А во время войны там все 100% лжи, но по причине дезинформации внешнего агрессора. Во вторых, увеличение числа патрульных вполне можно осуществить за счет перестановок внутри полиции без набора дополнительных сотрудников. Это если Вас действительно интересует этот вопрос. В третьих, полиция полиции рознь. В Украине за последние пять лет работу полиции я бы оценить на 8 из 10 (это просто отлично). Ну, и В четвертых, май месяц 2024 года возможно станет очень неспокойным в Киеве. Вероятно кремль предпримет попытку устроить Зеленскому судьбу Януковича - попытается либо убить, либо выкрасть и вывезти в росию для осуществления шантажа. Поэтому усилить полицию к такому событию просто базовая необходимость. В пятых, часть сотрудников полиции воюет. Это точно.
А почему мне не верить, если прямо сказали, что надо больше патрульных, набирают новых патрульных, желающие обращайтесь? Что за чушь вы пишете? Какая тут ложь? Речь не о перестановках. Абы шо сказать. Кацапские каналы я не смотрю, если что. А я бы оценил на ноль, я уже писал о своем опыть, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали час, а когда знакомых ограбили, дорогая мобилка была еще несколько дней в сети и отследить ее ничего не стоило, но это было никому не надо - ни ее искать, ни самих воров! Выкрасть Зелю? Это даже комментировать не буду...
Добавить це їм чи їхнім батькам любові чи бажання служити?
Можливо як тимчасову латку (а потік переоформлювачів був шалений) заборонили всім чоловікам, а тим часом розробляють механізм щоб показували по яким документам виїхав: якщо все прозоро, то зроблять новий паспорт, якщо Тиса та інший «шлях» з підробними (на принтері) довідками про інвалідність , то це інша справа. Ну а про школярів тут взагалі проблема не серйозна. Невже вони з мамами зовсім не бувають в Україні? До родичів там чи ще куди. В першому ж райцентрі України можна оформити.