Додано: П'ят 26 кві, 2024 17:57

buratinyo написав: hxbbgaf написав: Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных, набирают туда людей. И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше. Может, здоровые годные ребята сейчас немного в другом месте нужны? Или будем строить полицейское государство а на фронт начхать, это главнее? Опять, что хотят увеличить количество патрульных, набирают туда людей. И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше. Может, здоровые годные ребята сейчас немного в другом месте нужны? Или будем строить полицейское государство а на фронт начхать, это главнее?



Странно, что Вы вдруг начали верить телеку.



Во первых, там в мирное время 90% передаваемой "информации" имеет признаки манипуляции со стороны политических группировок, оппозиции. А во время войны там все 100% лжи, но по причине дезинформации внешнего агрессора.

Во вторых, увеличение числа патрульных вполне можно осуществить за счет перестановок внутри полиции без набора дополнительных сотрудников. Это если Вас действительно интересует этот вопрос.

В третьих, полиция полиции рознь. В Украине за последние пять лет работу полиции я бы оценить на 8 из 10 (это просто отлично). Ну, и

В четвертых, май месяц 2024 года возможно станет очень неспокойным в Киеве. Вероятно кремль предпримет попытку устроить Зеленскому судьбу Януковича - попытается либо убить, либо выкрасть и вывезти в росию для осуществления шантажа. Поэтому усилить полицию к такому событию просто базовая необходимость.

В пятых, часть сотрудников полиции воюет. Это точно. Странно, что Вы вдруг начали верить телеку.Во первых, там в мирное время 90% передаваемой "информации" имеет признаки манипуляции со стороны политических группировок, оппозиции. А во время войны там все 100% лжи, но по причине дезинформации внешнего агрессора.Во вторых, увеличение числа патрульных вполне можно осуществить за счет перестановок внутри полиции без набора дополнительных сотрудников. Это если Вас действительно интересует этот вопрос.В третьих, полиция полиции рознь. В Украине за последние пять лет работу полиции я бы оценить на 8 из 10 (это просто отлично). Ну, иВ четвертых, май месяц 2024 года возможно станет очень неспокойным в Киеве. Вероятно кремль предпримет попытку устроить Зеленскому судьбу Януковича - попытается либо убить, либо выкрасть и вывезти в росию для осуществления шантажа. Поэтому усилить полицию к такому событию просто базовая необходимость.В пятых, часть сотрудников полиции воюет. Это точно.

А почему мне не верить, если прямо сказали, что надо больше патрульных, набирают новых патрульных, желающие обращайтесь? Что за чушь вы пишете? Какая тут ложь? Речь не о перестановках. Абы шо сказать. Кацапские каналы я не смотрю, если что.А я бы оценил на ноль, я уже писал о своем опыть, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали час, а когда знакомых ограбили, дорогая мобилка была еще несколько дней в сети и отследить ее ничего не стоило, но это было никому не надо - ни ее искать, ни самих воров!Выкрасть Зелю? Это даже комментировать не буду...