hxbbgaf написав:Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных,
Вы смотрите телек? Доверяете всему, что по телеку говорят?
hxbbgaf написав: И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше.
Меньше людей - больше пустых квартир и домов. Гуляй, мародер, не? С фронта оружие и снаряды не попадает в прифронтовые и другие населенные пункты, не? Гранаты не взрывались в сельсовете, на улице в руках у невоенных и т.д. истории не слышали? Убийств тоже ни разу не было с фронтового оружия? (полицейского случайно не застрелили?) А так, да, меньше преступлений стало, угу. Стресса в Украине у людей же нет, никто не бухает, не психует на дорогах и вообще, все ровно и гладко. Зачем полиция?
hxbbgaf написав: Может, здоровые годные ребята сейчас немного в другом месте нужны? Или будем строить полицейское государство а на фронт начхать, это главнее?
Мобилизация идет, если что, не переживайте.
К сожалению он прав. Патрулей стало значительно больше. Да, они не кошмарят. Но и пустых квартир нет. Лично мне, если не будет грозить мобилизация или я в системе, например, бронь или мне 60 лет, я бы хвалил это. Но нужно честно писать, это полицейская страна, где набирают 75 тысяч пограничников и 300 тысяч ментов, а менять передок некем. На львовской площади закрыли общепит и открыли белый налив, где бухают дешёвое пойло и днём и ночью, а в пьяной вишне за дешёвым шмурдяком очереди на улицу. Наливайки процветают
Бетон написав:К сожалению он прав. Патрулей стало значительно больше. Да, они не кошмарят. Но и пустых квартир нет. Лично мне, если не будет грозить мобилизация или я в системе, например, бронь или мне 60 лет, я бы хвалил это. Но нужно честно писать, это полицейская страна, где набирают 75 тысяч пограничников и 300 тысяч ментов, а менять передок некем. На львовской площади закрыли общепит и открыли белый налив, где бухают дешёвое пойло и днём и ночью, а в пьяной вишне за дешёвым шмурдяком очереди на улицу. Наливайки процветают
Бетон, там в Варшаве настучали по голове 58 летнему украинцу и отобрали только что поменянные 2млн.злотых. В Ирландии открыли наливайку пьяная вишня, очереди круче чем в Зара. Весь мир сошёл с ума, надо строить бомбоубежище себе и уходить под землю на лет 100 )))
Бетон написав:К сожалению он прав. Патрулей стало значительно больше. Да, они не кошмарят. Но и пустых квартир нет. Лично мне, если не будет грозить мобилизация или я в системе, например, бронь или мне 60 лет, я бы хвалил это. Но нужно честно писать, это полицейская страна, где набирают 75 тысяч пограничников и 300 тысяч ментов, а менять передок некем. На львовской площади закрыли общепит и открыли белый налив, где бухают дешёвое пойло и днём и ночью, а в пьяной вишне за дешёвым шмурдяком очереди на улицу. Наливайки процветают
Бетон, там в Варшаве настучал по голове 58 летнему украинцу и отобрали только что поменянные 2млн.злотых. В Ирландии открыли наливайку пьяная вишня, очереди круче чем в Зара. Весь мир сошёл с ума, надо строить бомбоубежище себе и уходить под землю на лет 100 )))
По началу повествования, мне показалось, что я настучал. Покопался в памяти, сложил 2+2, вспомнил, что не выездной, мысль отпала)) Варшава скоро добазарится про ЯО. Там нормально будет.
А до теми - в РП декілька сот тисяч українських школярів, якщо згрубша то понад 100 тис хлопців. Термін дитячого паспорту 4 роки, відповідно кожен міс тисячі мали би його міняти, але... Добавить це їм чи їхнім батькам любові чи бажання служити?
Фурса: Мова про те, що держава призупинила консульству підтримку чоловіків, що перебувають за кордоном. Чи йде це в рамках головної мети закону — збільшити чисельність ЗСУ? Збільшити ефективність мобілізації? Ніяким чином. Ці дії не змусять жодного чоловіка, який обрав бути за кордоном під час війни, повернутися в Україну. Ці незручності, які створені абсолютно всім чоловікам, які є за кордоном, жодним чином в голові у тих чоловіків, яких держава хотіла б бачити у війську, не йдуть у порівняння з незручностями, які їм доставить мобілізація. При чому, не всі чоловіки за кордоном перепливали Тису. Багато хто перебуває там легально. Таким чином ефективність цього заходу нульова. Проте держава його застосовує, та ще й смакує. Фокусуючись на цьому, замість того, щоб застосовувати непопулярні кроки, які мають дати результат. Результат у вигляді збільшення числа мобілізованих. Але, схоже, результат не на часі. Ці дії не змусять жодного чоловіка повернутися в Україну Що це тоді? Це і дрібна помста. І популізм. https://nv.ua/ukr/opinion/cholovikam-za ... 12583.html
Поляки думаю якось вирішать це питання в першу чергу виходячи зі своїх інтересів, в тому числі мати певні дешевші трудові ресурси.
hxbbgaf написав:Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных, набирают туда людей. И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше. Может, здоровые годные ребята сейчас немного в другом месте нужны? Или будем строить полицейское государство а на фронт начхать, это главнее?
Странно, что Вы вдруг начали верить телеку.
Во первых, там в мирное время 90% передаваемой "информации" имеет признаки манипуляции со стороны политических группировок, оппозиции. А во время войны там все 100% лжи, но по причине дезинформации внешнего агрессора. Во вторых, увеличение числа патрульных вполне можно осуществить за счет перестановок внутри полиции без набора дополнительных сотрудников. Это если Вас действительно интересует этот вопрос. В третьих, полиция полиции рознь. В Украине за последние пять лет работу полиции я бы оценить на 8 из 10 (это просто отлично). Ну, и В четвертых, май месяц 2024 года возможно станет очень неспокойным в Киеве. Вероятно кремль предпримет попытку устроить Зеленскому судьбу Януковича - попытается либо убить, либо выкрасть и вывезти в росию для осуществления шантажа. Поэтому усилить полицию к такому событию просто базовая необходимость. В пятых, часть сотрудников полиции воюет. Это точно.
А почему мне не верить, если прямо сказали, что надо больше патрульных, набирают новых патрульных, желающие обращайтесь? Что за чушь вы пишете? Какая тут ложь? Речь не о перестановках. Абы шо сказать. Кацапские каналы я не смотрю, если что. А я бы оценил на ноль, я уже писал о своем опыть, украли 100 баксов, заяву даже не зарегистрировали, когда меня избивали, они ехали час, а когда знакомых ограбили, дорогая мобилка была еще несколько дней в сети и отследить ее ничего не стоило, но это было никому не надо - ни ее искать, ни самих воров! Выкрасть Зелю? Это даже комментировать не буду... Воюют те, что пошли добровольцами в батальон Лють?
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 26 кві, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Добавить це їм чи їхнім батькам любові чи бажання служити?
Можливо як тимчасову латку (а потік переоформлювачів був шалений) заборонили всім чоловікам, а тим часом розробляють механізм щоб показували по яким документам виїхав: якщо все прозоро, то зроблять новий паспорт, якщо Тиса та інший «шлях» з підробними (на принтері) довідками про інвалідність , то це інша справа. Ну а про школярів тут взагалі проблема не серйозна. Невже вони з мамами зовсім не бувають в Україні? До родичів там чи ще куди. В першому ж райцентрі України можна оформити.