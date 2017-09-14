По поводу пустых квартир, если люди уезжают, то ничего ценного и легко переносимого обычно не оставляют, и воры это знают. По поводу мародерства, его у нас, практически, нет, совесть большинству людей не позволяет этим сейчас заниматься. А уровень преступности падает с 2015-го года, когда начался массовый свал людей, я приводил ссылки раньше, повторю только последние цитаты.
С момента начала вторжения России на май 2022 года в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%.
В сентябре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%.
Во время ковида тоже было падение. И это совсем не из-за работы ментов, примеры которой я привел выше, а из-за того, что стало меньше людей, во время войны вырос уровень сознания, и из-за того, что менты часто просто не регистрируют заявы. Не вижу причин для увеличения количества ментов. То что мобилизация идет, вы напомнили, это да, но опять начинают не с тех, надо бы часть ментов, 40-летних пенсионеров-силовиков и прочих здоровых быков сперва мобилизировать, а потом уже ограниченно пригодных психованных очкариков. Или я неправ? Психованные очкарики больше принесут пользы на фронте, чем обученные, державшие оружие, полностью здоровые, сами выбравшие профессию силовика ребята?
НА ФРОНТІ - БІЛЯ 300 ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ, В ТОЙ ЖЕ ЧАС, ПО ДОКУМЕНТАЦІЇ, В УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇЇ - БІЛЬШЕ МІЛЬЙОНА! ... ДЕ ЩЕ 700 ТИСЯЧ ВІЙСЬКОВИХ?! ... 1 год · Facebook for Android · Загальнодоступна г
і справді цікаво...
А сколько еще отсавников ментов, погранцов, военных и т.д., им от 38-40 лет и они что, вообще, выпадают с учета или как, кто-то в курсе? Просто на фупе одна девушка писала такую историю (не знаю, ИПСО или правда, но на штабную не похожа):
Re: Мобилизация ограниченно пригодных, а что с ментами и молодыми пенсами? 19 квітня 2024 22:10:32 IP/Host: ---.mobile.vf-ua.net Ю-ла Я бачила їх точно випускають за кордон лоботрясів відставників трохи за 40. Типу у "відпустку". Їхало декілька в потязі біля мене, радились прямо над вухом прикордонники що відставникам можна виїзджати тому і чула. Офігіла. Харчувались за бюджет а тепер воно ніпрічом бо розовощокий пєнсіонєр в 40. Десь місяць тому це було.
Раздвоение сознания у вас обоих? То вы возмущаетесь, что для м1860 закрыта граница, то сравниваете проживание в московии с проживанием в ЕС. Тогда зачем вам нужен ЕС? Переезжайте в оркостан, если жизнь в Украине вас не устраивает, ведь ЕС = оркостан
Раздвоение сознания у вас обоих? То вы возмущаетесь, что для м1860 закрыта граница, то сравниваете проживание в московии с проживанием в ЕС. Тогда зачем вам нужен ЕС? Переезжайте в оркостан, если жизнь в Украине вас не устраивает, ведь ЕС = оркостан
Раздвоение сознания у вас обоих? То вы возмущаетесь, что для м1860 закрыта граница, то сравниваете проживание в московии с проживанием в ЕС. Тогда зачем вам нужен ЕС? Переезжайте в оркостан, если жизнь в Украине вас не устраивает, ведь ЕС = оркостан
якщо такий умний то чому не в Сочі з прикупом?
профспілкову путьовку для нових членів єдросії він мабуть вже отримав а нісенітниці розпалюючі ворожнечу його кадировці за спиною стимулюють писати