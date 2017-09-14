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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 789178927893789478957896>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 18:09

По поводу пустых квартир, если люди уезжают, то ничего ценного и легко переносимого обычно не оставляют, и воры это знают. По поводу мародерства, его у нас, практически, нет, совесть большинству людей не позволяет этим сейчас заниматься.
А уровень преступности падает с 2015-го года, когда начался массовый свал людей, я приводил ссылки раньше, повторю только последние цитаты.
С момента начала вторжения России на май 2022 года в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%.

В сентябре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%.

Во время ковида тоже было падение. И это совсем не из-за работы ментов, примеры которой я привел выше, а из-за того, что стало меньше людей, во время войны вырос уровень сознания, и из-за того, что менты часто просто не регистрируют заявы.
Не вижу причин для увеличения количества ментов.
То что мобилизация идет, вы напомнили, это да, но опять начинают не с тех, надо бы часть ментов, 40-летних пенсионеров-силовиков и прочих здоровых быков сперва мобилизировать, а потом уже ограниченно пригодных психованных очкариков. Или я неправ? Психованные очкарики больше принесут пользы на фронте, чем обученные, державшие оружие, полностью здоровые, сами выбравшие профессию силовика ребята?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 18:13

  Bobua написав:

Sergiy Zadunayskiy ▶ Криївка

ДУМИ ОКАЯННІ...

НА ФРОНТІ - БІЛЯ 300 ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ, В ТОЙ ЖЕ ЧАС, ПО ДОКУМЕНТАЦІЇ, В УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇЇ - БІЛЬШЕ МІЛЬЙОНА! ... ДЕ ЩЕ 700 ТИСЯЧ ВІЙСЬКОВИХ?! ...
1 год · Facebook for Android · Загальнодоступна г


і справді цікаво...

А сколько еще отсавников ментов, погранцов, военных и т.д., им от 38-40 лет и они что, вообще, выпадают с учета или как, кто-то в курсе? Просто на фупе одна девушка писала такую историю (не знаю, ИПСО или правда, но на штабную не похожа):

Re: Мобилизация ограниченно пригодных, а что с ментами и молодыми пенсами?
19 квітня 2024 22:10:32
IP/Host: ---.mobile.vf-ua.net
Ю-ла
Я бачила їх точно випускають за кордон лоботрясів відставників трохи за 40. Типу у "відпустку". Їхало декілька в потязі біля мене, радились прямо над вухом прикордонники що відставникам можна виїзджати тому і чула.
Офігіла. Харчувались за бюджет а тепер воно ніпрічом бо розовощокий пєнсіонєр в 40.
Десь місяць тому це було.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пʼяний депутат збив людей в Броварах. Точно троє сильно переламаних, одного діставали з-під колес авто.

Богоизбранные освобождённые от мобилизации


Попередньо людей збив голова райдержадміністрації Броварів

Шокуючі кадри з місця - https://t.me/kiev_novosti1





❗️Голова райдержадміністрації Броварів Майбоженко збив 4 людей на пішохідному переході — ЗМІ

Попередньо, троє сильно постраждали, одного діставали з-під колес. Зараз з нетверезим чоловіком розбираються на місці.

Главное, что он в хаки одет

То, что я писал раньше. Хозяева жизни в местных советах.
То ли ещё будет.
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 26 кві, 2024 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 19:58

  fox767676 написав:
  flyman написав:те саме ЄС, в профіті


єс навіть воювати не довелось

Раздвоение сознания у вас обоих? То вы возмущаетесь, что для м1860 закрыта граница, то сравниваете проживание в московии с проживанием в ЕС. Тогда зачем вам нужен ЕС? Переезжайте в оркостан, если жизнь в Украине вас не устраивает, ведь ЕС = оркостан :!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Володимира Майбоженка в крові тест показав в 2.31 промілле!

Давайте, бронируйте их дальше. Это для них обычная норма.

Рекордсмен в хаки
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:20

  yanyura написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:те саме ЄС, в профіті


єс навіть воювати не довелось

Раздвоение сознания у вас обоих? То вы возмущаетесь, что для м1860 закрыта граница, то сравниваете проживание в московии с проживанием в ЕС. Тогда зачем вам нужен ЕС? Переезжайте в оркостан, если жизнь в Украине вас не устраивает, ведь ЕС = оркостан :!:

якщо такий умний то чому не в Сочі з прикупом?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:24

  flyman написав:
  yanyura написав:
  fox767676 написав:
єс навіть воювати не довелось

Раздвоение сознания у вас обоих? То вы возмущаетесь, что для м1860 закрыта граница, то сравниваете проживание в московии с проживанием в ЕС. Тогда зачем вам нужен ЕС? Переезжайте в оркостан, если жизнь в Украине вас не устраивает, ведь ЕС = оркостан :!:

якщо такий умний то чому не в Сочі з прикупом?


профспілкову путьовку для нових членів єдросії він мабуть вже отримав
а нісенітниці розпалюючі ворожнечу його кадировці за спиною стимулюють писати
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.

Это наказание блин?

И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:34

  Бетон написав:Пʼяний депутат збив людей в Броварах. Точно троє сильно

❗️Голова райдержадміністрації Броварів Майбоженко збив 4 людей на пішохідному переході — ЗМІ

Попередньо, троє сильно постраждали, одного діставали з-під колес. Зараз з нетверезим чоловіком розбираються на місці.

Главное, что он в хаки одет

То, что я писал раньше. Хозяева жизни в местных советах.
То ли ещё будет.


Так депутат чи голова райдержадміністрації ?

Яке відношення місцева рада має до призначенного керівника ...

Ти вообше не отдупляєшь ничего ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:35

  Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.

Это наказание блин?

И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить

Не треба звільняти?
Звільнили - «погано»
Не звільнили - «навіть не звільнили!»
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