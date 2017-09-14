Додано: П'ят 26 кві, 2024 18:09

С момента начала вторжения России на май 2022 года в Киеве уровень преступности снизился почти на 50%.

В сентябре 2023 года глава МВД Украины Игорь Клименко рассказывал, что уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%.

По поводу пустых квартир, если люди уезжают, то ничего ценного и легко переносимого обычно не оставляют, и воры это знают. По поводу мародерства, его у нас, практически, нет, совесть большинству людей не позволяет этим сейчас заниматься.А уровень преступности падает с 2015-го года, когда начался массовый свал людей, я приводил ссылки раньше, повторю только последние цитаты.Во время ковида тоже было падение. И это совсем не из-за работы ментов, примеры которой я привел выше, а из-за того, что стало меньше людей, во время войны вырос уровень сознания, и из-за того, что менты часто просто не регистрируют заявы.Не вижу причин для увеличения количества ментов.То что мобилизация идет, вы напомнили, это да, но опять начинают не с тех, надо бы часть ментов, 40-летних пенсионеров-силовиков и прочих здоровых быков сперва мобилизировать, а потом уже ограниченно пригодных психованных очкариков. Или я неправ? Психованные очкарики больше принесут пользы на фронте, чем обученные, державшие оружие, полностью здоровые, сами выбравшие профессию силовика ребята?