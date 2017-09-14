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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78927893789478957896>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:37

  Бетон написав:У Володимира Майбоженка в крові тест показав в 2.31 промілле!

Да ты что, а того пьяного быка в Днепре ты защищал

А тут, такой весь обличитель пьяных водителей

Ты уже определись, ты против пьяных водителей или за ездить бухим и быковать

А то я помню, как ты накинулся на меня за покупку пивка, чтобы скоротать вечер без электричества, что я алкаш
А сам бухаешь, как не в себя ...

За базар надо отвечать, всегда

PS. И какое отношение это ДТП имеет к теме ветки ?
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 26 кві, 2024 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:43

❗️Ще на початку війни Україна та рф розробили мирний договір, який міг завершити війну, – WELT.

Він містив 17 сторінок. Головні положення:
▪️Україна відмовляється від ядерної зброї, і не допускає іноземну зброю та війська на свою територію.

▪️Ми зобов'язувались дотримуватись «постійного нейтралітету» і не вступати у військові союзи.

▪️руснява делегація захотіла, щоб Україна відмовляється від частини Донбасу і Криму, однак ми відповіли «ні».

▪️росія пообіцяла більше «не нападати на Україну» (хтось в це вірить, враховуючи, що в них навіть офіційно «СВО» а не війна?) і погодилася, щоб Україні надали гарантії безпеки.

▪️У разі «збройного нападу на Україну» країни-гаранти зобов’яжуться підтримати Київ у його праві на самооборону, закріпленому в Статуті ООН, протягом максимум 3 днів.

▪️Київ і москва в основному погодили умови припинення війни. Під питанням залишилися лише кілька пунктів.

https://www.welt.de/politik/ausland/plu ... server#_=_


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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США оголосили про новий пакет допомоги для України на $6 млрд
Сполучені Штати оголосили про нову довгострокову програму допомоги для України на $6 млрд. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками 21-го засідання у форматі "Рамштайн".

Глава Пентагону зазначив, що кошти підуть на нові потужності для України від американських виробників. За його словами, це один із найбільших пакетів військової допомоги для України.

Він включатиме артилерійські боєприпаси, антидронову зброю, ракети класу повітря-земля для винищувачів та ракети для систем ППО, повідомив Остін.
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:47

Xenon
Опять ссылка за деньги ...

Годный вброс, но мимо ... как и всё, что ты пишешь
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 20:51

Вісті з полів..

На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:00

  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).

"З цього місця, будь ласка, з подробицями" (с)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:00

  Бетон написав:У Володимира Майбоженка в крові тест показав в 2.31 промілле!

Давайте, бронируйте их дальше. Это для них обычная норма.

Рекордсмен в хаки

Щодня та сама непотрібна поліція складає 400+ протоколів на нетверезих водіїв .
В рік 800 ДТП за їх участю. Потрапив чиновник - у Бетона істерика. Хз що з ним таке.
Мабуть прочитав книгу.

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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:00

  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:02

flyman

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То натяк, що сітківка не канає.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:03

  flyman написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).

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іпсо в кожному реченні. 3 дитини, язва, відкинули бумажки, навчання два з половиною тижня
наративить аж гай шумить
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