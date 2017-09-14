На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).
учотку флер взломали
іпсо в кожному реченні. 3 дитини, язва, відкинули бумажки, навчання два з половиною тижня наративить аж гай шумить зов сизрані, серце не примусиш