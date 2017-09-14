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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7893789478957896>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трое детей на его содержании и несовершеннолетние ? Язву как ему поставили вчера ему эндоскопию делали ? Она заживает за неделю максимум 14 дней при правильном лечении тремя препаратами если конечно не злоупотреблять спиртными напитками.
tzeery608
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:09

  Hotab написав:flyman

учотку флер взломали


То натяк, що сітківка не канає.

3 детей канает, но скорее всего их 1 или 2, а остальные имеют другого папу по свидетельству. Язва желудка без инвалидности - не канает.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:09

  pesikot написав:Xenon
Опять ссылка за деньги ...

Годный вброс, но мимо ... как и всё, что ты пишешь

Ты нищеброд?
Не можешь купить подаиску за 1 евро? ))
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:11

  Xenon написав:
  pesikot написав:Xenon
Опять ссылка за деньги ...

Годный вброс, но мимо ... как и всё, что ты пишешь

Ты нищеброд?
Не можешь купить подаиску за 1 евро? ))

Що таке подаиску ? і де це купити ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:11

stm

Язва желудка без инвалидности - не канает.


По язве бывает инвалидность? То наверное если кусок вырезать и трубку вместо него)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:По язве бывает инвалидность? То наверное если кусок вырезать и трубку вместо него)

може і буває, але йому на МСЕК хором скажуть "ІДІТЬ ЛІКУЙТЕСЬ"
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:16

Голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський заявив, що РП продовжить захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні.

https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,3 ... -1100.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:16

  Goodman написав:
  Hotab написав:По язве бывает инвалидность? То наверное если кусок вырезать и трубку вместо него)

може і буває, але йому на МСЕК хором скажуть "ІДІТЬ ЛІКУЙТЕСЬ"

Ну очевидно інвалідність дають тим, кому краще вже не стане. Я Хз, у мене ще нема,
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 26 кві, 2024 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:17

  pesikot написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).

"З цього місця, будь ласка, з подробицями" (с)

Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:18

  pesikot написав:
  Xenon написав:
  pesikot написав:Xenon
Опять ссылка за деньги ...

Годный вброс, но мимо ... как и всё, что ты пишешь

Ты нищеброд?
Не можешь купить подаиску за 1 евро? ))

Що таке подаиску ?

Нужно, наверно, внимательно посмотреть на клавиатуру? :roll: -- "помогите Даше найти букву, возле А" :lol:
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  #<1 ... 7893789478957896>
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