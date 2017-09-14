Трое детей на его содержании и несовершеннолетние ? Язву как ему поставили вчера ему эндоскопию делали ? Она заживает за неделю максимум 14 дней при правильном лечении тремя препаратами если конечно не злоупотреблять спиртными напитками.
Голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський заявив, що РП продовжить захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні.
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).
"З цього місця, будь ласка, з подробицями" (с)
Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."