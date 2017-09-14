tzeery608 написав:Трое детей на его содержании и несовершеннолетние ? Язву как ему поставили вчера ему эндоскопию делали ? Она заживает за неделю максимум 14 дней при правильном лечении тремя препаратами если конечно не злоупотреблять спиртными напитками.
його купили на байку, що йому по грошам вигідніше буде служити , і потім він зможе полиняти , розвиваючи тему дітей. туалету цивільного користування аби план зробити. По темі дітей його жде велике розчарування. для військового пробити цю тему - анріал. Є пояснення адвоката.
fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).
"З цього місця, будь ласка, з подробицями" (с)
Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."
Флер, 3 детей и его могут брать только при подписании бумаг по собственному желанию. Читайте, то что подписываете... 23 статья жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
Утримання в этом случае это свидетельство о рождении где в графе отец его ФИО.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 26 кві, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Ну очевидно інвалідність дають ти, кому краще але не стане. Я Хз, у мене ще нема,
там не така вже проста і очевидна кухня. жіночка оформлялась довічно на інвалідність, по всьому там 2 група. а мидло з МСЕКА дало відповідь - у тебе 2 сини в ЗСУ , тільки третя група і точка. ЦЕ МСЕК - там закони фізики. логіки і біології діють не дуже.
fler написав:Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."
Флер, 3 детей и его могут брать только при подписании бумаг по собственному желанию. Читайте, то что подписываете... 23 статья жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; Утримання в этом случае это свидетельство о рождении где в графе отец его ФИО.
К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.
fler написав:К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.
Дальнобойное оружие США, которое "не сработало в Украине"
Речь идет о наземной версии оружия "воздух-поверхность" GLSDB
По словам заместителя министра обороны США, оружие оказалось неэффективным по ряду причин. "Это просто не сработало. И что случается, когда вы отправляете что-то людям, которые борются за свою жизнь, и это не работает – они пробуют это три раза и потом просто выбрасывают его. Что ж, это случилось", – отмечает ЛаПланте.