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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7893789478957896
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tzeery608 написав:Трое детей на его содержании и несовершеннолетние ? Язву как ему поставили вчера ему эндоскопию делали ? Она заживает за неделю максимум 14 дней при правильном лечении тремя препаратами если конечно не злоупотреблять спиртными напитками.

його купили на байку, що йому по грошам вигідніше буде служити , і потім він зможе полиняти , розвиваючи тему дітей.
туалету цивільного користування аби план зробити.
По темі дітей його жде велике розчарування. для військового пробити цю тему - анріал. Є пояснення адвоката.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:19

  fler написав:
  pesikot написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).

"З цього місця, будь ласка, з подробицями" (с)

Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."

Флер, 3 детей и его могут брать только при подписании бумаг по собственному желанию. Читайте, то что подписываете...
23 статья
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

Утримання в этом случае это свидетельство о рождении где в графе отец его ФИО.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 26 кві, 2024 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну очевидно інвалідність дають ти, кому краще але не стане. Я Хз, у мене ще нема,

там не така вже проста і очевидна кухня.
жіночка оформлялась довічно на інвалідність, по всьому там 2 група.
а мидло з МСЕКА дало відповідь - у тебе 2 сини в ЗСУ , тільки третя група і точка.
ЦЕ МСЕК - там закони фізики. логіки і біології діють не дуже.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:24

Goodman
А як мсек знає де чиї діти, якщо звичайно вона сама цього не сказала
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:27

Hotab десь виплило , принаймі визначили по рокам народження.
це ж соціальна експертиза, можуть мурижити по любим темам.
будеш виляти. гавкати, огризатися - "ІДІТЬ ЛІКУЙТЕСЯ.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:28

  stm написав:
  fler написав:Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."

Флер, 3 детей и его могут брать только при подписании бумаг по собственному желанию. Читайте, то что подписываете...
23 статья
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
Утримання в этом случае это свидетельство о рождении где в графе отец его ФИО.

К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:30

  fler написав:К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.


Хорошая история, жаль, что трындеж ...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:33

Дальнобойное оружие США, которое "не сработало в Украине"

Речь идет о наземной версии оружия "воздух-поверхность" GLSDB

По словам заместителя министра обороны США, оружие оказалось неэффективным по ряду причин. "Это просто не сработало. И что случается, когда вы отправляете что-то людям, которые борются за свою жизнь, и это не работает – они пробуют это три раза и потом просто выбрасывают его. Что ж, это случилось", – отмечает ЛаПланте.


https://www.unian.net/war/dalnoboynoe-o ... 18036.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну


в Нико имеет место беспредел((


Муха, поехали в Нико? Там акция, есть туфли по 15 дол…
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно.

у вас там влада українська чи яка?
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