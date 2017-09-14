RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7894789578967897>
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:24

Goodman
А як мсек знає де чиї діти, якщо звичайно вона сама цього не сказала
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2216 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:27

Hotab десь виплило , принаймі визначили по рокам народження.
це ж соціальна експертиза, можуть мурижити по любим темам.
будеш виляти. гавкати, огризатися - "ІДІТЬ ЛІКУЙТЕСЯ.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6514
З нами з: 23.11.14
Подякував: 755 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:28

  stm написав:
  fler написав:Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."

Флер, 3 детей и его могут брать только при подписании бумаг по собственному желанию. Читайте, то что подписываете...
23 статья
жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
Утримання в этом случае это свидетельство о рождении где в графе отец его ФИО.

К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4883
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:30

  fler написав:К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.


Хорошая история, жаль, что трындеж ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9545
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:33

Дальнобойное оружие США, которое "не сработало в Украине"

Речь идет о наземной версии оружия "воздух-поверхность" GLSDB

По словам заместителя министра обороны США, оружие оказалось неэффективным по ряду причин. "Это просто не сработало. И что случается, когда вы отправляете что-то людям, которые борются за свою жизнь, и это не работает – они пробуют это три раза и потом просто выбрасывают его. Что ж, это случилось", – отмечает ЛаПланте.


https://www.unian.net/war/dalnoboynoe-o ... 18036.html
Xenon
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну


в Нико имеет место беспредел((


Муха, поехали в Нико? Там акция, есть туфли по 15 дол…
Hotab
 
Повідомлень: 12096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 2216 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:якщо такий умний то чому не в Сочі з прикупом?
  fox767676 написав:профспілкову путьовку для нових членів єдросії він мабуть вже отримав
а нісенітниці розпалюючі ворожнечу його кадировці за спиною стимулюють писати

Такая мгновенная реакция обоих говорит только о том, что я был прав насчет вашего двуличия (в смысле нахождения двух личностей в голове у каждого). :lol:
yanyura
 
Повідомлень: 7056
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 21:59

  yanyura написав:
  flyman написав:якщо такий умний то чому не в Сочі з прикупом?
  fox767676 написав:профспілкову путьовку для нових членів єдросії він мабуть вже отримав
а нісенітниці розпалюючі ворожнечу його кадировці за спиною стимулюють писати

Такая мгновенная реакция обоих говорит только о том, что я был прав насчет вашего двуличия (в смысле нахождения двух личностей в голове у каждого). :lol:

+100500
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9545
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:02

  Kate0000 написав:
  Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.

Это наказание блин?

И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить

Не треба звільняти?
Звільнили - «погано»
Не звільнили - «навіть не звільнили!»

Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание.
Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю.
Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:06

  Бетон написав:
  Kate0000 написав:
  Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.

Это наказание блин?

И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить

Не треба звільняти?
Звільнили - «погано»
Не звільнили - «навіть не звільнили!»

Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание.
Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю.
Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает

Ви не понімаєте, це ж перший сорт, нова шляхта
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 кві, 2024 22:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34864
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2773 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 7894789578967897>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 27585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 188557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 621449
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.