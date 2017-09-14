fler написав:

hxbbgaf написав: Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных, Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных,

hxbbgaf написав: И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше. И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше.

Вы смотрите телек? Доверяете всему, что по телеку говорят?Меньше людей - больше пустых квартир и домов. Гуляй, мародер, не?С фронта оружие и снаряды не попадает в прифронтовые и другие населенные пункты, не? Гранаты не взрывались в сельсовете, на улице в руках у невоенных и т.д. истории не слышали? Убийств тоже ни разу не было с фронтового оружия? (полицейского случайно не застрелили?) А так, да, меньше преступлений стало, угу. Стресса в Украине у людей же нет, никто не бухает, не психует на дорогах и вообще, все ровно и гладко. Зачем полиция?