fler написав:Ок. Троє дітей нікого не цікавить у військоматах Мико, вже давно. Про язву - хлопця раз на тиждень чи раз на два тижні забирає швидка (тут я сама не розумію, як так можна жити, невже власне здоров'я зовсім не в пріоритеті?). Під час спілкування з лікарем хлопцю було сказано приблизно таке: "якщо під час навчань тобі стане погано і швидка забере до лікарні, то тебе переведуть (кудись там) і на фронт не відправлятимуть."
Флер, 3 детей и его могут брать только при подписании бумаг по собственному желанию. Читайте, то что подписываете... 23 статья жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; Утримання в этом случае это свидетельство о рождении где в графе отец его ФИО.
К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.
fler написав:К сожалению, в Нико имеет место беспредел((. Муж сказал, что его запугивали какой-то чушью типа "посадим на подвал", "заведем уголовное дело". Наверное, так и подписал добровольно бумажки.
Дальнобойное оружие США, которое "не сработало в Украине"
Речь идет о наземной версии оружия "воздух-поверхность" GLSDB
По словам заместителя министра обороны США, оружие оказалось неэффективным по ряду причин. "Это просто не сработало. И что случается, когда вы отправляете что-то людям, которые борются за свою жизнь, и это не работает – они пробуют это три раза и потом просто выбрасывают его. Что ж, это случилось", – отмечает ЛаПланте.
Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.
Это наказание блин? ㅤ И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить
Не треба звільняти? Звільнили - «погано» Не звільнили - «навіть не звільнили!»
Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание. Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю. Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает
Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.
Это наказание блин? ㅤ И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить
Не треба звільняти? Звільнили - «погано» Не звільнили - «навіть не звільнили!»
Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание. Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю. Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает
Ви не понімаєте, це ж перший сорт, нова шляхта
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 кві, 2024 22:06, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Опять по телеку говорили, что хотят увеличить количество патрульных,
Вы смотрите телек? Доверяете всему, что по телеку говорят?
hxbbgaf написав: И это когда людей в стране меньше, разъехались или воюют, и преступлений в разы меньше.
Меньше людей - больше пустых квартир и домов. Гуляй, мародер, не? С фронта оружие и снаряды не попадает в прифронтовые и другие населенные пункты, не? Гранаты не взрывались в сельсовете, на улице в руках у невоенных и т.д. истории не слышали? Убийств тоже ни разу не было с фронтового оружия? (полицейского случайно не застрелили?) А так, да, меньше преступлений стало, угу. Стресса в Украине у людей же нет, никто не бухает, не психует на дорогах и вообще, все ровно и гладко. Зачем полиция?
У нас работу полиции почмеу то путают с проверкой бумажных документов людьми с автоматами. Полиция - это немного другое, это участковые уголовный розыск криминалисты и т.п. - вот интересно у них сейчас есть прирост кадров или уменьшение. может кто в курсе