Всесоюзная перепись населения 1926. Т. IX. РСФСР. М.: 1928. С.201-209. Т.XVII СССР. М.: 1929. С. 97-105 ... 2) "Для уточнения записи об украинской, великорусской и белорусской народностях в местностях, где словом "русский" определяют свою народность представители трех этих народностей, необходимо, чтобы лица, называющие при переписи свою народность "русский", точно определяли, к какой именно народности: украинской, великорусской (русской) или белорусской они себя причисляют; записи "русский" и "великоросс" считаются тождественными". (Циркуляр № 14).
Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.
Это наказание блин? ㅤ И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить
Не треба звільняти? Звільнили - «погано» Не звільнили - «навіть не звільнили!»
Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание. Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю. Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает
Вы шо Бетон, на приколах? Конечно «звільнили» - это не наказание. Надо быть наглухо отбитым , чтобы не понимать что эти вещи не связаны. Работа увольняет за всякий типа моральный облик (легко отсуживается кстати, доказано практикой не раз, еще и зарплаты за то нерабочее время получит.. если конечно его не заставили написать по собственному ), а уголовка или административка - это идет параллельно. Реально, прекращайте эти свои истерики. Вы выглядите дико тупым пту-шником. Вы умели лучше. Тут и перекручивать ничего не надо. Вы реально несете дикую чушь, как истеричка