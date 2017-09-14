Бетон написав:
Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание.
Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю.
Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает
Вы шо Бетон, на приколах?
Конечно «звільнили» - это не наказание. Надо быть наглухо отбитым , чтобы не понимать что эти вещи не связаны. Работа увольняет за всякий типа моральный облик (легко отсуживается кстати, доказано практикой не раз, еще и зарплаты за то нерабочее время получит.. если конечно его не заставили написать по собственному ), а уголовка или административка - это идет параллельно.
Реально, прекращайте эти свои истерики. Вы выглядите дико тупым пту-шником. Вы умели лучше.
Тут и перекручивать ничего не надо. Вы реально несете дикую чушь, как истеричка