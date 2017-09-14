Всесоюзная перепись населения 1926. Т. IX. РСФСР. М.: 1928. С.201-209. Т.XVII СССР. М.: 1929. С. 97-105 ... 2) "Для уточнения записи об украинской, великорусской и белорусской народностях в местностях, где словом "русский" определяют свою народность представители трех этих народностей, необходимо, чтобы лица, называющие при переписи свою народность "русский", точно определяли, к какой именно народности: украинской, великорусской (русской) или белорусской они себя причисляют; записи "русский" и "великоросс" считаются тождественными". (Циркуляр № 14).
Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.
Это наказание блин? ㅤ И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить
Не треба звільняти? Звільнили - «погано» Не звільнили - «навіть не звільнили!»
Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание. Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю. Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает
Вы шо Бетон, на приколах? Конечно «звільнили» - это не наказание. Надо быть наглухо отбитым , чтобы не понимать что эти вещи не связаны. Работа увольняет за всякий типа моральный облик (легко отсуживается кстати, доказано практикой не раз, еще и зарплаты за то нерабочее время получит.. если конечно его не заставили написать по собственному ), а уголовка или административка - это идет параллельно. Реально, прекращайте эти свои истерики. Вы выглядите дико тупым пту-шником. Вы умели лучше. Тут и перекручивать ничего не надо. Вы реально несете дикую чушь, как истеричка
вот интересно у них сейчас есть прирост кадров или уменьшение. может кто в курсе
Штатное количество определяется законами и бюджетами на год. То есть штатно - нет. При этом не знаю как сейчас, но по опыту 14-22 годов (до 24.02.22) много штатных сотрудников полиции, СБУ и всех вот этих др. силовых отправляли в командировки на год +- поработать на востоке, в помощь тем местным штатным. Сейчас отправляют и на фронт, и к фронту. Ну и вопреки теориям оттого чувака с кучей согласных звуков в нике (я не выговариваю) , в тылу работы стало лишь больше. Комментировать его бред о праве выезда за границу военпенсов (розовощеких) даже не интересно. Человек живет в маня-мирке, ни разу не открыв никакой закон или постанову. Ну и практическая сторона, с которой сталкивался я , и описывал ее тут, кардинально другая. Но будем читать и улыбаться. Смысла возражать нет, я дал ссылку на дискуссия об этом, он не читает. В принципе все складывается в общий пазл. Если на довольно серьезном и проукраинском форуме его закрыли в клетку на целых 3 месяца, значит чел непробиваем и необучаем.
Это хорошо, что вы написали про наглухо отбитых. Пьяный трухин вам утёр нос, указав на вас же собственные злопыхательства. Прекращайте истерики парламентёра. Выгораживать отбросов пилоту даже как-то не к лицу
Вы в Броварах живете? А то я понятию не имею, он отброс, или нет. Может вы отброс который ищет сортов и врагов внутри страны, а комбата батальона Мюнхен Хантера не замечает. Вай? Бикоз скоро станет комбатом батальона Варшава? Так а судит других тогда кто, зачем и за что? ?
Бетон, есть что по сути? Что не так с тем, что его уволили? Не надо было? Потому что детский лепет один. вот с куя ли ты говоришь что я защищаю? Его уволили. Еще по уголовке прокатят его. Что плять тебе истеричке не так?? Как надо было??
У нас ежедневно 400+ постанов на синелобых за рулем У тебя привстает только на чиновников?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 кві, 2024 00:28, всього редагувалось 5 разів.
я коли у вересені писав про примусову репатріацію бігунців - сміялися, хіхікали. зараз і за окупованих кримських та біля страждальців візьмуться
В свою чергу, в новій редакції статті 142 КЗпП визначать, що складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про:
надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України; зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.
Ви там зрозуміли про ЩО я вас попередив ?? Мені ніякі чернігівські міські божевільні, миколаївські іпсошниці понаїхавші з сизрані, чи колаборанти крима і наваросії безкарно при потуранні адміністрації хамити не будуть Це так просто не минеться, є достатньо важелів в правовій площині