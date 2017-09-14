Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:04

Бетон написав: Kate0000 написав: Бетон написав: ⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.



Это наказание блин?

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И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить ⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.Это наказание блин?И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить

Не треба звільняти?

Звільнили - «погано»

Не звільнили - «навіть не звільнили!» Не треба звільняти?Звільнили - «погано»Не звільнили - «навіть не звільнили!»

Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание.

Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю.

Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание.Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю.Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает



вот интересно у них сейчас есть прирост кадров или уменьшение. может кто в курсе





Вы шо Бетон, на приколах?Конечно «звільнили» - это не наказание. Надо быть наглухо отбитым , чтобы не понимать что эти вещи не связаны. Работа увольняет за всякий типа моральный облик (легко отсуживается кстати, доказано практикой не раз, еще и зарплаты за то нерабочее время получит.. если конечно его не заставили написать по собственному ), а уголовка или административка - это идет параллельно.Реально, прекращайте эти свои истерики. Вы выглядите дико тупым пту-шником. Вы умели лучше.Тут и перекручивать ничего не надо. Вы реально несете дикую чушь, как истеричкаШтатное количество определяется законами и бюджетами на год. То есть штатно - нет. При этом не знаю как сейчас, но по опыту 14-22 годов (до 24.02.22) много штатных сотрудников полиции, СБУ и всех вот этих др. силовых отправляли в командировки на год +- поработать на востоке, в помощь тем местным штатным. Сейчас отправляют и на фронт, и к фронту. Ну и вопреки теориям оттого чувака с кучей согласных звуков в нике (я не выговариваю) , в тылу работы стало лишь больше. Комментировать его бред о праве выезда за границу военпенсов (розовощеких) даже не интересно. Человек живет в маня-мирке, ни разу не открыв никакой закон или постанову. Ну и практическая сторона, с которой сталкивался я , и описывал ее тут, кардинально другая. Но будем читать и улыбаться. Смысла возражать нет, я дал ссылку на дискуссия об этом, он не читает.В принципе все складывается в общий пазл. Если на довольно серьезном и проукраинском форуме его закрыли в клетку на целых 3 месяца, значит чел непробиваем и необучаем.