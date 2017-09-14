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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7893789478957896
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 22:44

Интересный факт - русских, как национальность, в ссср не существовало, как минимум на 1926-й год:

Зображення
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D0%B5

Пояснительные замечания и инструкционные указания

Всесоюзная перепись населения 1926. Т. IX. РСФСР. М.: 1928. С.201-209. Т.XVII СССР. М.: 1929. С. 97-105
...
2) "Для уточнения записи об украинской, великорусской и белорусской народностях в местностях, где словом "русский" определяют свою народность представители трех этих народностей, необходимо, чтобы лица, называющие при переписи свою народность "русский", точно определяли, к какой именно народности: украинской, великорусской (русской) или белорусской они себя причисляют; записи "русский" и "великоросс" считаются тождественными". (Циркуляр № 14).

https://www.demoscope.ru/weekly/2006/0267/arxiv04.php
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:04

  Бетон написав:
  Kate0000 написав:
  Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.

Это наказание блин?

И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить

Не треба звільняти?
Звільнили - «погано»
Не звільнили - «навіть не звільнили!»

Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание.
Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю.
Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает

Вы шо Бетон, на приколах?
Конечно «звільнили» - это не наказание. Надо быть наглухо отбитым , чтобы не понимать что эти вещи не связаны. Работа увольняет за всякий типа моральный облик (легко отсуживается кстати, доказано практикой не раз, еще и зарплаты за то нерабочее время получит.. если конечно его не заставили написать по собственному ), а уголовка или административка - это идет параллельно.
Реально, прекращайте эти свои истерики. Вы выглядите дико тупым пту-шником. Вы умели лучше.
Тут и перекручивать ничего не надо. Вы реально несете дикую чушь, как истеричка


вот интересно у них сейчас есть прирост кадров или уменьшение. может кто в курсе


Штатное количество определяется законами и бюджетами на год. То есть штатно - нет. При этом не знаю как сейчас, но по опыту 14-22 годов (до 24.02.22) много штатных сотрудников полиции, СБУ и всех вот этих др. силовых отправляли в командировки на год +- поработать на востоке, в помощь тем местным штатным. Сейчас отправляют и на фронт, и к фронту. Ну и вопреки теориям оттого чувака с кучей согласных звуков в нике (я не выговариваю) , в тылу работы стало лишь больше. Комментировать его бред о праве выезда за границу военпенсов (розовощеких) даже не интересно. Человек живет в маня-мирке, ни разу не открыв никакой закон или постанову. Ну и практическая сторона, с которой сталкивался я , и описывал ее тут, кардинально другая. Но будем читать и улыбаться. Смысла возражать нет, я дал ссылку на дискуссия об этом, он не читает.
В принципе все складывается в общий пазл. Если на довольно серьезном и проукраинском форуме его закрыли в клетку на целых 3 месяца, значит чел непробиваем и необучаем.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это хорошо, что вы написали про наглухо отбитых. Пьяный трухин вам утёр нос, указав на вас же собственные злопыхательства. Прекращайте истерики парламентёра. Выгораживать отбросов пилоту даже как-то не к лицу
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 00:10

Бетон

Пьяный трухин вам утёр нос


Чем?

указав на вас же собственные злопыхательства


А?

Выгораживать отбросов


Вы в Броварах живете? А то я понятию не имею, он отброс, или нет. Может вы отброс который ищет сортов и врагов внутри страны, а комбата батальона Мюнхен Хантера не замечает. Вай? Бикоз скоро станет комбатом батальона Варшава? Так а судит других тогда кто, зачем и за что? ?

Бетон, есть что по сути? Что не так с тем, что его уволили? Не надо было? Потому что детский лепет один.
вот с куя ли ты говоришь что я защищаю? Его уволили. Еще по уголовке прокатят его. Что плять тебе истеричке не так?? Как надо было??

У нас ежедневно 400+ постанов на синелобых за рулем У тебя привстает только на чиновников?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 кві, 2024 00:28, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 07:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Україні була масштабна повітряна тривога: РФ атакувала крилатими ракетами та підіймала МіГ-31К
Пізніше військові поінформували, що ворожі повітряні цілі змінили курс на Вінниччину, летіли у напрямку Черкаської області, звідти – прямували курсом південно-східним, крім того, зафіксований рух КР через Сумщину в західному напрямку.

Пізніше було зафіксовано зміну курсу ракет, що летіли у бік Полтавської області, – вже на Дніпропетровську область. Російські ракети маневрували та змінювали курс. Зокрема, фіксувалася група крилатих ракет на півночі Київщини у західному напрямку, з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу, а також на Житомирщині у південно-західний бік.

Згодом були зафіксовані пуски "Кинджалів", зокрема у бік західних областей України.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 07:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Харькове ракета едва не попала в больницу, в которой находились более тысячи человек
о его данным, на момент атаки в медучреждении находились более тысячи человек - 900 пациентов и 250 человек персонала. "К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая", - детализировал мэр.

Относительно разрушений - от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 07:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не зрозуміло що вони стільки в Стрию б'ють. Невже хочуть знищити газосховище?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 08:25

  Дюрі-бачі написав:Не зрозуміло що вони стільки в Стрию б'ють. Невже хочуть знищити газосховище?

Навряд, газосховище - це не той рівень. Щось інше є ціллю.
У них НПЗ покращуються один за одним. Сьогодні це НПЗ в Словянську-на Кубані (Краснодарська обл), пошкоджена ректифікаційна колона.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 09:44

  yanyura написав:Интересный факт - русских, как национальность, в ссср не существовало, как минимум на 1926 г
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 0%B8%D0%B5
https://www.demoscope.ru/weekly/2006/0267/arxiv04.php

Очень сильное выступление в ООН 22 апреля 2024 в защиту малых народов рф. Марина Ханхалаева, бурятская активистка. Видео длиться 1 минуту, содержательно мощное.
https://t.me/c/1713708838/31797
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