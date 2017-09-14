Всесоюзная перепись населения 1926. Т. IX. РСФСР. М.: 1928. С.201-209. Т.XVII СССР. М.: 1929. С. 97-105 ... 2) "Для уточнения записи об украинской, великорусской и белорусской народностях в местностях, где словом "русский" определяют свою народность представители трех этих народностей, необходимо, чтобы лица, называющие при переписи свою народность "русский", точно определяли, к какой именно народности: украинской, великорусской (русской) или белорусской они себя причисляют; записи "русский" и "великоросс" считаются тождественными". (Циркуляр № 14).
Бетон написав:⚡️Главу РДА Броварів буде звільнено.
Это наказание блин? ㅤ И послом его куда-то. Отдыхать и бабло вывозить
Не треба звільняти? Звільнили - «погано» Не звільнили - «навіть не звільнили!»
Не перекручивайте. А то не было раньше, что звільнили и гуляет дальше. Как тимошенко. Если вы не знаете, то звільнили это не наказание. Тем более пострадал ребёнок 2.5 года с материю. Но вам не жалко, Хотаб ещё кучу аргументов придумает
Вы шо Бетон, на приколах? Конечно «звільнили» - это не наказание. Надо быть наглухо отбитым , чтобы не понимать что эти вещи не связаны. Работа увольняет за всякий типа моральный облик (легко отсуживается кстати, доказано практикой не раз, еще и зарплаты за то нерабочее время получит.. если конечно его не заставили написать по собственному ), а уголовка или административка - это идет параллельно. Реально, прекращайте эти свои истерики. Вы выглядите дико тупым пту-шником. Вы умели лучше. Тут и перекручивать ничего не надо. Вы реально несете дикую чушь, как истеричка
вот интересно у них сейчас есть прирост кадров или уменьшение. может кто в курсе
Штатное количество определяется законами и бюджетами на год. То есть штатно - нет. При этом не знаю как сейчас, но по опыту 14-22 годов (до 24.02.22) много штатных сотрудников полиции, СБУ и всех вот этих др. силовых отправляли в командировки на год +- поработать на востоке, в помощь тем местным штатным. Сейчас отправляют и на фронт, и к фронту. Ну и вопреки теориям оттого чувака с кучей согласных звуков в нике (я не выговариваю) , в тылу работы стало лишь больше. Комментировать его бред о праве выезда за границу военпенсов (розовощеких) даже не интересно. Человек живет в маня-мирке, ни разу не открыв никакой закон или постанову. Ну и практическая сторона, с которой сталкивался я , и описывал ее тут, кардинально другая. Но будем читать и улыбаться. Смысла возражать нет, я дал ссылку на дискуссия об этом, он не читает. В принципе все складывается в общий пазл. Если на довольно серьезном и проукраинском форуме его закрыли в клетку на целых 3 месяца, значит чел непробиваем и необучаем.
Это хорошо, что вы написали про наглухо отбитых. Пьяный трухин вам утёр нос, указав на вас же собственные злопыхательства. Прекращайте истерики парламентёра. Выгораживать отбросов пилоту даже как-то не к лицу
Вы в Броварах живете? А то я понятию не имею, он отброс, или нет. Может вы отброс который ищет сортов и врагов внутри страны, а комбата батальона Мюнхен Хантера не замечает. Вай? Бикоз скоро станет комбатом батальона Варшава? Так а судит других тогда кто, зачем и за что? ?
Бетон, есть что по сути? Что не так с тем, что его уволили? Не надо было? Потому что детский лепет один. вот с куя ли ты говоришь что я защищаю? Его уволили. Еще по уголовке прокатят его. Что плять тебе истеричке не так?? Как надо было??
У нас ежедневно 400+ постанов на синелобых за рулем У тебя привстает только на чиновников?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 кві, 2024 00:28, всього редагувалось 5 разів.
Пізніше військові поінформували, що ворожі повітряні цілі змінили курс на Вінниччину, летіли у напрямку Черкаської області, звідти – прямували курсом південно-східним, крім того, зафіксований рух КР через Сумщину в західному напрямку.
Пізніше було зафіксовано зміну курсу ракет, що летіли у бік Полтавської області, – вже на Дніпропетровську область. Російські ракети маневрували та змінювали курс. Зокрема, фіксувалася група крилатих ракет на півночі Київщини у західному напрямку, з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу, а також на Житомирщині у південно-західний бік.
Згодом були зафіксовані пуски "Кинджалів", зокрема у бік західних областей України.
о его данным, на момент атаки в медучреждении находились более тысячи человек - 900 пациентов и 250 человек персонала. "К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения - в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень - легкая", - детализировал мэр.
Относительно разрушений - от взрывной волны пострадало несколько зданий: выбиты стекла, повреждены крыши, линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации. На месте работают все соответствующие службы.
detroytred написав:Тільки дипломатично загорнув у красиву обгортку про два стільці))
Бачиш різницю між поведінкою наших партнерів і своєю? Я наприклад бачу наступне Партнери , не зважаючи на те що НІЧОГО НАМ НЕ ВИННІ - періодично признають свої помилки Ти , сидиш обісраний від страху і пробуєш своїм гімном навколишніх позамазувати.
Перечитай десять своїх останніх повідомлень і знайди хоча б три де б ти РАДІВ що нам допомагають
Знайшов -чи ні?
А тепер нагадаю як діє ворог Три повідомлення в плюс (або нейтральні) - щоб йому почали вірити Сім повідомлень - жорсткої брехні( по Гебельсу).... Ти не ворог-ти .... корисний.... А далі , корисні ідіоти самі все зроблять.
Бачу різницю, мій хлюпєнькій опоненте, бачу. І тобі покажу. Яка різниця між європейським підходом і кисильовщиною. В останній,як і у тебе, достатньо лише - голих твердженнь великими літерами, підсилення вигадками про обістраних від страху, при звинуваченні не самому надавати докази, а пропонувати іншому; ну і не надати хоча б жодного з сімох повідомлень жорсткої брехні. Отак і у кісільова з тобою...
А в європах інакше: - треба подивитися, що самі партнери кажуть про своє винні вони чи ні? Гугл "Байден повинні Україні" -- надає купу посилань. Але достатньо навіть отакого про зобов'язання з офіційного сайту США ще від 22 року: *Візит підкреслить непохитне зобов’язання Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, зокрема шляхом надання економічної, гуманітарної та військової допомоги.* https://ua.usembassy.gov/uk/statement-b ... f-ukraine/ Непохитне зобов'язання підтримувати і чим... Підкреслює.
2. А що мені шукати-то де я радів? Дві сторінки назад від твого чітко моє про допомогу в повідомленні Юкрейна - *Це добре.*. А ще день назад в Ср 24 апр, 2024 07:54 Холяві: *І надання допомоги-- це ч у д о в о.* Більше повідомленнь, де радіють, мають тільки в Хотаба з Флер, бо обговорювали, як це обмити)) А в тебе-то самого скільки? А в інших? І звідки ти визначив цифру 3? Демонструвати радість то з твого брєжньова... там визначали а-ля тривалість аплодисментів. Не демонструєш радості, підтримки, як визначено, то, значить, не такий.... Вилазь нарешті з отого совдепу. І озорницю молоду схильну до такого ж стародавнього маразму теж витягай.
Ну і гвіздок тобі: ти в Ко в мене за роки максимум знайшли -- абзаци, колись 3 пов на 1, грампомилки, та вигадали, що унылый. А ти про якісь 7 з 10 повідомлень жорсткої брехні несеш. Натуральний кисільовщина... Гірша отієї гебельсовщини. В того, як ти кажеш, хоч 3 повідомлення в плюс були.
От тобі і різниця. На фактах показана. А не зі стелі. На цьому все. З тобою. Бо до кисіля не дійде ніколи... Верещі голі звинувачення та вигадки далі. Єралашики в тебе хоч з іншої опери (кумедні), ніж оця вже чиста кисільня.