fler написав:Очень сильное выступление в ООН 22 апреля 2024 в защиту малых народов рф. Марина Ханхалаева, бурятская активистка. Видео длиться 1 минуту, содержательно мощное. https://t.me/c/1713708838/31797
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Но я это выступление видел раньше, на одном из каналов ТГ. Она больше 2-х лет молчала, когда буряты в армии орков "успешно" грабили, убивали, насиловали гражданских украинцев, видимо это ее вполне устраивало, заговорила же только после того, "халява" закончилась, а буряты массово начали сгнивать на/в украинской земле. "Позднее зажигание" или "а нас то за что?"
И дополню ваше сообщение:
В результате атаки БПЛА на Ильский НПЗ в Краснодарском крае повреждена установка АТ-1, — источники ASTRA
В результате атаки БПЛА на НПЗ ООО «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани повреждена ректификационная колонна, как уже ранее подтвердили в местной администрации.
В результате атаки БПЛА на военный аэродром в станице Кущевской повреждены самолёты, сообщили источники «Астры», также ASTRA публиковала предполагаемое видео с аэродрома после атаки.
stm написав:Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.
т.е. сначала защищаем Украину а потом должен кто то свой сражаться. Т.е. проблему спихнули на семью. Чудесно.
Во всем мире так.
Для вас ввесь мир это кацапстан , Україна , бульбостан и некоторые из африки со средней азией?
stm написав:законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать
Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
С чего я взял, что он отброс? Потому что его, а не меня привезли сейчас в суд. Потому что у девочки 2.5 года переломано плечо. Потому что надеть зелёные тряпки и делать вид что ты воюешь только не на передке, а пьяный, с двухленими детьми, по моему это считается не очень круто. Не знаю, вам же виднее. Как там писали про ребёнка, убитого мусором на фуникулере, типа сдох и черт с ним.
Это не истерики, а мизерный вклад в индексацию поисковых машин, чтобы помнили. Потому что единственная причина, по которой эти отбросы в тюрьме- общественное давление.