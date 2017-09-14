Додано: Суб 27 кві, 2024 14:38

С чего я взял, что он отброс?

Потому что его, а не меня привезли сейчас в суд. Потому что у девочки 2.5 года переломано плечо.

Потому что надеть зелёные тряпки и делать вид что ты воюешь только не на передке, а пьяный, с двухленими детьми, по моему это считается не очень круто. Не знаю, вам же виднее. Как там писали про ребёнка, убитого мусором на фуникулере, типа сдох и черт с ним.



Это не истерики, а мизерный вклад в индексацию поисковых машин, чтобы помнили. Потому что единственная причина, по которой эти отбросы в тюрьме- общественное давление.



Трухину, например, удалось отмазаться штрафом.