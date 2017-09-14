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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7894789578967897
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:16

  fler написав:Очень сильное выступление в ООН 22 апреля 2024 в защиту малых народов рф. Марина Ханхалаева, бурятская активистка. Видео длиться 1 минуту, содержательно мощное.
https://t.me/c/1713708838/31797

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Но я это выступление видел раньше, на одном из каналов ТГ. Она больше 2-х лет молчала, когда буряты в армии орков "успешно" грабили, убивали, насиловали гражданских украинцев, видимо это ее вполне устраивало, заговорила же только после того, "халява" закончилась, а буряты массово начали сгнивать на/в украинской земле.
"Позднее зажигание" или "а нас то за что?"

И дополню ваше сообщение:
В результате атаки БПЛА на Ильский НПЗ в Краснодарском крае повреждена установка АТ-1, — источники ASTRA

В результате атаки БПЛА на НПЗ ООО «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани повреждена ректификационная колонна, как уже ранее подтвердили в местной администрации.

В результате атаки БПЛА на военный аэродром в станице Кущевской повреждены самолёты, сообщили источники «Астры», также ASTRA публиковала предполагаемое видео с аэродрома после атаки.

https://t.me/astrapress/54164
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:32

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.


т.е. сначала защищаем Украину а потом должен кто то свой сражаться.
Т.е. проблему спихнули на семью. Чудесно.

Во всем мире так.

Для вас ввесь мир это кацапстан , Україна , бульбостан и некоторые из африки со средней азией?
  stm написав:законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать

Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:37

Амнистируйте будь ласка Баксика , без него ветка как салат без соли :)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С чего я взял, что он отброс?
Потому что его, а не меня привезли сейчас в суд. Потому что у девочки 2.5 года переломано плечо.
Потому что надеть зелёные тряпки и делать вид что ты воюешь только не на передке, а пьяный, с двухленими детьми, по моему это считается не очень круто. Не знаю, вам же виднее. Как там писали про ребёнка, убитого мусором на фуникулере, типа сдох и черт с ним.

Это не истерики, а мизерный вклад в индексацию поисковых машин, чтобы помнили. Потому что единственная причина, по которой эти отбросы в тюрьме- общественное давление.

Трухину, например, удалось отмазаться штрафом.
Бетон
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