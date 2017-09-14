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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7895789678977898>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 13:16

  fler написав:Очень сильное выступление в ООН 22 апреля 2024 в защиту малых народов рф. Марина Ханхалаева, бурятская активистка. Видео длиться 1 минуту, содержательно мощное.
https://t.me/c/1713708838/31797

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Но я это выступление видел раньше, на одном из каналов ТГ. Она больше 2-х лет молчала, когда буряты в армии орков "успешно" грабили, убивали, насиловали гражданских украинцев, видимо это ее вполне устраивало, заговорила же только после того, "халява" закончилась, а буряты массово начали сгнивать на/в украинской земле.
"Позднее зажигание" или "а нас то за что?"

И дополню ваше сообщение:
В результате атаки БПЛА на Ильский НПЗ в Краснодарском крае повреждена установка АТ-1, — источники ASTRA

В результате атаки БПЛА на НПЗ ООО «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани повреждена ректификационная колонна, как уже ранее подтвердили в местной администрации.

В результате атаки БПЛА на военный аэродром в станице Кущевской повреждены самолёты, сообщили источники «Астры», также ASTRA публиковала предполагаемое видео с аэродрома после атаки.

https://t.me/astrapress/54164
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:32

  stm написав:
  mephala написав:
  stm написав:Долежн быть минимум один человек готовый бегать и возить и сражаться за своего.


т.е. сначала защищаем Украину а потом должен кто то свой сражаться.
Т.е. проблему спихнули на семью. Чудесно.

Во всем мире так.

Для вас ввесь мир это кацапстан , Україна , бульбостан и некоторые из африки со средней азией?
  stm написав:законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать

Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:37

Амнистируйте будь ласка Баксика , без него ветка как салат без соли :)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С чего я взял, что он отброс?
Потому что его, а не меня привезли сейчас в суд. Потому что у девочки 2.5 года переломано плечо.
Потому что надеть зелёные тряпки и делать вид что ты воюешь только не на передке, а пьяный, с двухленими детьми, по моему это считается не очень круто. Не знаю, вам же виднее. Как там писали про ребёнка, убитого мусором на фуникулере, типа сдох и черт с ним.

Это не истерики, а мизерный вклад в индексацию поисковых машин, чтобы помнили. Потому что единственная причина, по которой эти отбросы в тюрьме- общественное давление.

Трухину, например, удалось отмазаться штрафом.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:09

  Vadim_ написав:
  stm написав:Во всем мире так.

Для вас ввесь мир это кацапстан , Україна , бульбостан и некоторые из африки со средней азией?
  stm написав:законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать

Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?

Вадим, в законодательстве и положениях обычно описанные все функции гос.органов. Да, у ТЦК функция набирать людей и распределять на фронт. Нет функции "а что после". После есть громадськи объеднання и благодийни фонды. Есть соц.страх. Есть ветеранские организации. Но никто из них мыслей людей не читает. Человек сам или с помощью должен прийти или как-то отозваться. Если человек приходит в АТБ и спрашивает за соц.защиту ему тоже не обязаны помогать, хотя в толпе может найтись или сердобольный или мошенник, которые либо помогут либо ограбят...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:12

  Бетон написав:С чего я взял, что он отброс?
Потому что его, а не меня привезли сейчас в суд. Потому что у девочки 2.5 года переломано плечо.
Потому что надеть зелёные тряпки и делать вид что ты воюешь только не на передке, а пьяный, с двухленими детьми, по моему это считается не очень круто. Не знаю, вам же виднее. Как там писали про ребёнка, убитого мусором на фуникулере, типа сдох и черт с ним.

Это не истерики, а мизерный вклад в индексацию поисковых машин, чтобы помнили. Потому что единственная причина, по которой эти отбросы в тюрьме- общественное давление.

Трухину, например, удалось отмазаться штрафом.

Бетон, а вот за днепровского быка, который ехал пьяный в жопу с собственными детьми в авто, которого остановили за нарушение ПДД, который напал на девушку-полицейскую, ты заступался
Заламывал руки, истерил, как же, при детях убиилиии

Забывая про простой факт, что пьяный за рулём опасен, в первую очередь, для своих же детей и уже потом - для окружающих
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:17

  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).

Дивно. Ваші переможні реляції закінчуються, щойно хтось із ваших знайомих стикається з реальністю.
ВЛК та керівництво ТЦК - значною мірою рідкісні мудаки і роблять багато всього нехорошого, як і більшість наділених владою людей в нашій державі. Але при наявності 3 дітей мобілізувати не могли. Чувак пішов добровільно. Як його переконали - це вже інше питання.
Проблема цього всього в тому, що розумні люди на таке не ведуться, і з поповненнями приходять люди з інтелектом нижче середнього.
P.S. Сподіваюсь, ви вже в курсі, що всі обмежено придатні мають пройти пройти ВЛК до 18 серпня, і ваш чоловік, як законослухняний громадянин, зробить це.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 27 кві, 2024 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:19

  stm написав:
  Vadim_ написав:
  stm написав:Во всем мире так.

Для вас ввесь мир это кацапстан , Україна , бульбостан и некоторые из африки со средней азией?
  stm написав:законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать

Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?

Вадим, в законодательстве и положениях обычно описанные все функции гос.органов. Да, у ТЦК функция набирать людей и распределять на фронт. Нет функции "а что после". После есть громадськи объеднання и благодийни фонды. Есть соц.страх. Есть ветеранские организации. Но никто из них мыслей людей не читает. Человек сам или с помощью должен прийти или как-то отозваться. Если человек приходит в АТБ и спрашивает за соц.защиту ему тоже не обязаны помогать, хотя в толпе может найтись или сердобольный или мошенник, которые либо помогут либо ограбят...

У вашей родной сестрі фамилия Скабеева?
п.с. а СП це що і для кого/чього??
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:25

  Vadim_ написав:У вашей родной сестрі фамилия Скабеева?

Нет.
По СП это прошел ВЛК и списался, получил ранение, подтвердил командир что при исполнении, собрал сам документы получил первые немного месячные выплаты. Убили, командир подтвердил, семья собрала все доки пошли первые выплаты. Это не нянька на всю жизнь...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:41

  Vadim_ написав:Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?

Потому что, в функции ТЦК это не входит

Даже, если абстрактно, то любое заболевание, по которому положена инвалидность, то каждый конкретный человек сам собирает документы, сам подаёт на ВКК, потом на МСЕК
Больница или поликлиника за него это не делают

Могут подсказать, какие нужны документы, могут выдать эти документы, по запросу
Но подавать документы должен сам человек

Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа
Но порядок такой

PS. Есть опыт у моего коллеги, которого уже коммисовали по ранению.
Да, сам собирал документы. Да, сам делал копии. Да, сам ходил по комиссиям. Да, получил 3-ю группу на 1 год
pesikot
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