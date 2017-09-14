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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7895789678977898
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 15:50

  sashaqbl написав:
  fler написав:На днях мобілізували колегу мого чоловіка (на вулиці зустріли, виписали повістку, ніякої бусифікації, додому пішов), 33 років, троє дітей, відкрита язва шлунку. Наступного дня всі довідки були принесені в ТЦК, там все всім пох - глянули та відкинули. Пройшов ВЛК за три години. Сьогодні вже поїхав на навчання - на 2,5 тижні. Каже, що повний військомат людей (таких самих мобілізованих).

Дивно. Ваші переможні реляції закінчуються, щойно хтось із ваших знайомих стикається з реальністю.

Чому ви вирішили, що мої переможні реляції закінчилися з тим постом? Вам щось наснилося?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:00

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?

Потому что, в функции ТЦК это не входит

Даже, если абстрактно, то любое заболевание, по которому положена инвалидность, то каждый конкретный человек сам собирает документы, сам подаёт на ВКК, потом на МСЕК
Больница или поликлиника за него это не делают

Могут подсказать, какие нужны документы, могут выдать эти документы, по запросу
Но подавать документы должен сам человек

Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа
Но порядок такой

PS. Есть опыт у моего коллеги, которого уже коммисовали по ранению.
Да, сам собирал документы. Да, сам делал копии. Да, сам ходил по комиссиям. Да, получил 3-ю группу на 1 год

Дякую , ще більше захотілося бігти до тцк СП :(
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 16:08

  Бетон написав:С чего я взял, что он отброс?
Потому что его, а не меня привезли сейчас в суд.

уже отправили в СИЗО на 2 мес
что опять не так?
должны были расстрелять в зале суда?
Прохожий
 
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  #<1 ... 7895789678977898
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