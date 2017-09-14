Vadim_ написав:Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
Потому что, в функции ТЦК это не входит
Даже, если абстрактно, то любое заболевание, по которому положена инвалидность, то каждый конкретный человек сам собирает документы, сам подаёт на ВКК, потом на МСЕК Больница или поликлиника за него это не делают
Могут подсказать, какие нужны документы, могут выдать эти документы, по запросу Но подавать документы должен сам человек
Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа Но порядок такой
PS. Есть опыт у моего коллеги, которого уже коммисовали по ранению. Да, сам собирал документы. Да, сам делал копии. Да, сам ходил по комиссиям. Да, получил 3-ю группу на 1 год
Vadim_ написав:Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
Потому что, в функции ТЦК это не входит
Даже, если абстрактно, то любое заболевание, по которому положена инвалидность, то каждый конкретный человек сам собирает документы, сам подаёт на ВКК, потом на МСЕК Больница или поликлиника за него это не делают
Могут подсказать, какие нужны документы, могут выдать эти документы, по запросу Но подавать документы должен сам человек
Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа Но порядок такой
PS. Есть опыт у моего коллеги, которого уже коммисовали по ранению. Да, сам собирал документы. Да, сам делал копии. Да, сам ходил по комиссиям. Да, получил 3-ю группу на 1 год
Дякую , ще більше захотілося бігти до тцк СП
Ну так ты и так не бежишь в ТЦК А придумывать каждый раз новые отмазки - ну такое себе ...
Для вас ввесь мир это кацапстан , Україна , бульбостан и некоторые из африки со средней азией?
stm написав:законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать
Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
Вадим, в законодательстве и положениях обычно описанные все функции гос.органов. Да, у ТЦК функция набирать людей и распределять на фронт. Нет функции "а что после". ...
Так в законодательстве и функции "вернуть всех ухылянтов на Родину" нет. Что не мешает периодически "гавкать" Казалось бы -- что мешает добавить такую простую функцию, как уход за своими гражданами? -- раз уж аж прямо в Конституции что-то про "социальность" написали?
Vadim_ написав:Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
Потому что, в функции ТЦК это не входит ... Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа Но порядок такой
Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике
Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа Но толпы добровольцев в тцк не ломятся в том числе и по этой причине.
Для вас ввесь мир это кацапстан , Україна , бульбостан и некоторые из африки со средней азией?
stm написав:законы надо знать, а не рассчитывать на доброго дядю... Сражаться за свое будущее так сказать. Но вы ещё не готовы, проще про сорта писать
Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?
Вадим, в законодательстве и положениях обычно описанные все функции гос.органов. Да, у ТЦК функция набирать людей и распределять на фронт. Нет функции "а что после". После есть громадськи объеднання и благодийни фонды. Есть соц.страх. Есть ветеранские организации. Но никто из них мыслей людей не читает. Человек сам или с помощью должен прийти или как-то отозваться. Если человек приходит в АТБ и спрашивает за соц.защиту ему тоже не обязаны помогать, хотя в толпе может найтись или сердобольный или мошенник, которые либо помогут либо ограбят...
а що таке за функція СП, якої нема? для чого то СП, щоб не бути трьохлітерним акронімом?