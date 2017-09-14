pesikot написав:

Vadim_ написав: Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцк СП прийти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти? Тоесть для того чтобы тцк нашли,пришли,забусировали законы есть а потом когда защитник подизносившихся военпенсов получил увечье или по иному потерял здоровье в ЗСУ то он сам должен бегать на костылях по больницам а не тцкприйти до нього додому і запитати що вам потрібно, чі є в чьомусь потреби, чим ми можемо вам допомогти?

Могут

могут

Но подавать документы должен сам человек

Потому что, в функции ТЦК это не входитДаже, если абстрактно, то любое заболевание, по которому положена инвалидность, то каждый конкретный человек сам собирает документы, сам подаёт на ВКК, потом на МСЕКБольница или поликлиника за него это не делаютподсказать, какие нужны документы,выдать эти документы, по запросуСправедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответаНо порядок такойPS. Есть опыт у моего коллеги, которого уже коммисовали по ранению.Да, сам собирал документы. Да, сам делал копии. Да, сам ходил по комиссиям. Да, получил 3-ю группу на 1 год