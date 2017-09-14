_hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике
Прямая норма Закона про мобилизацию обновить данные. Расшифровать что значит прямая норма? Кривым словотолком вы владеете.
вы снова путаете _пожелания_ (можно не исполнять) государства с Законами физики (невозможно не исполнять). При этом: прямо в том же законе написанно "а если не хотите обновлять данные -- не обновляйте. Если мы вас поймаем -- будет штраф. Если не поймаем -- не будет"
Оце нормальна робота ТЦК. І хлопці добрі, і працюють згідно законів. Так і повинно бути. Але... результат фактично нульовий.
Тому що ГК не взяв на себе відповідальність і не озвучив вимоги, що на Ставці, що на отій прес-конференції разом з НГШ --- всю подальшу справу по мобілізації зобов'язані робити місцеві органи влади та поліція. Тим паче вони обидва вже напевно мали уявлення, що їх очікує відставка, ВЛК. Могли хоча б дембельским акордом по суті заступитися-відстояти своїх! вояків. Щоб навіть і близько не було отого, про що говорять -- отієї зміни відношення цивільних до людей у пікселі.
_hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике
Прямая норма Закона про мобилизацию обновить данные. Расшифровать что значит прямая норма? Кривым словотолком вы владеете.
вы снова путаете _пожелания_ (можно не исполнять) государства с Законами физики (невозможно не исполнять). При этом: прямо в том же законе написанно "а если не хотите обновлять данные -- не обновляйте. Если мы вас поймаем -- будет штраф. Если не поймаем -- не будет"
Подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. "Мне 59 лет, я убегать никуда не буду. Я хотел бы возмещать. Хотел бы отметить, что если вы дадите круглосуточный домашний арест с браслетом, я не буду никак влиять на производство", - сказал Майбоженко во время заседания.
Но суд поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Майбоженко под стражу до 24 июня без возможности внесения залога.
pesikot написав:Ну так не подавай на инвалидность, но потом не скыглы, что инвалидности нет ..
Ты вопрос не понял: зачем что-то _подавать_ если у Родины в ее Обэриге вся инфонмация есть? -- инвалидность ДОЛЖны одновременно со списанием с учета выдавать.
Кто должен ? ТЦК ? У них на это есть право ?
Может ты тогда у сантехника получишь нотариальные услуги ...
И знов за рибу гроши: у них и на бусификацию прав нет. Но тем не менее... Ну да и ладно: допустим, права выдавать нет -- пусть сами бумаги собирают и на комиссию сами отправляют -- раз уж СП назвались. Или тоже прав нет?