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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7897789878997900>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:00

  _hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике :lol:

Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа
Но толпы добровольцев в тцк не ломятся в том числе и по этой причине.

Ну так не подавай на инвалидность, но потом не скыглы, что инвалидности нет ..
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:13

  _hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике :lol:

Прямая норма Закона про мобилизацию обновить данные. Расшифровать что значит прямая норма? Кривым словотолком вы владеете.
Вы промолчали про выпить за Трампа. Обиделись? )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:14

  pesikot написав:
  _hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике :lol:

Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа
Но толпы добровольцев в тцк не ломятся в том числе и по этой причине.

Ну так не подавай на инвалидность, но потом не скыглы, что инвалидности нет ..

Ты вопрос не понял: зачем что-то _подавать_ если у Родины в ее Обэриге вся инфонмация есть? -- инвалидность ДОЛЖны одновременно со списанием с учета выдавать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:19

  stm написав:
  _hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике :lol:

Прямая норма Закона про мобилизацию обновить данные. Расшифровать что значит прямая норма? Кривым словотолком вы владеете.

вы снова путаете _пожелания_ (можно не исполнять) государства с Законами физики (невозможно не исполнять). При этом: прямо в том же законе написанно "а если не хотите обновлять данные -- не обновляйте. Если мы вас поймаем -- будет штраф. Если не поймаем -- не будет" :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:20

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике :lol:

Справедливо это или нет ? Это большой философский вопрос, на который нет ответа
Но толпы добровольцев в тцк не ломятся в том числе и по этой причине.

Ну так не подавай на инвалидность, но потом не скыглы, что инвалидности нет ..

Ты вопрос не понял: зачем что-то _подавать_ если у Родины в ее Обэриге вся инфонмация есть? -- инвалидность ДОЛЖны одновременно со списанием с учета выдавать.

Кто должен ? ТЦК ? У них на это есть право ?

Может ты тогда у сантехника получишь нотариальные услуги ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:21

https://m.youtube.com/watch?v=yl1Vqlsf568

Оце нормальна робота ТЦК. І хлопці добрі, і працюють згідно законів.
Так і повинно бути.
Але... результат фактично нульовий.

Тому що ГК не взяв на себе відповідальність і не озвучив вимоги, що на Ставці, що на отій прес-конференції разом з НГШ --- всю подальшу справу по мобілізації зобов'язані робити місцеві органи влади та поліція.
Тим паче вони обидва вже напевно мали уявлення, що їх очікує відставка, ВЛК. Могли хоча б дембельским акордом по суті заступитися-відстояти своїх! вояків.
Щоб навіть і близько не було отого, про що говорять -- отієї зміни відношення цивільних до людей у пікселі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:32

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Так в функции пэрэсичных поход в тцк тоже не входит по такой логике :lol:

Прямая норма Закона про мобилизацию обновить данные. Расшифровать что значит прямая норма? Кривым словотолком вы владеете.

вы снова путаете _пожелания_ (можно не исполнять) государства с Законами физики (невозможно не исполнять). При этом: прямо в том же законе написанно "а если не хотите обновлять данные -- не обновляйте. Если мы вас поймаем -- будет штраф. Если не поймаем -- не будет" :lol:

3 раз пропускаете вопрос про Трампа, разлюбили? :lol:
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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2 Бетон
ДТП в Броварах: суд избрал меру пресечения Майбоженко (фото)
Подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. "Мне 59 лет, я убегать никуда не буду. Я хотел бы возмещать. Хотел бы отметить, что если вы дадите круглосуточный домашний арест с браслетом, я не буду никак влиять на производство", - сказал Майбоженко во время заседания.

Но суд поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Майбоженко под стражу до 24 июня без возможности внесения залога.

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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:35

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  pesikot написав:Ну так не подавай на инвалидность, но потом не скыглы, что инвалидности нет ..

Ты вопрос не понял: зачем что-то _подавать_ если у Родины в ее Обэриге вся инфонмация есть? -- инвалидность ДОЛЖны одновременно со списанием с учета выдавать.

Кто должен ? ТЦК ? У них на это есть право ?

Может ты тогда у сантехника получишь нотариальные услуги ...

И знов за рибу гроши: у них и на бусификацию прав нет. Но тем не менее...
Ну да и ладно: допустим, права выдавать нет -- пусть сами бумаги собирают и на комиссию сами отправляют -- раз уж СП назвались. Или тоже прав нет? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!
Hotab
 
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  #<1 ... 7897789878997900>
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