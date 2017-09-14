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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 78987899790079017902 ... 7904>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:40

  stm написав:
  _hunter написав:
  stm написав:Прямая норма Закона про мобилизацию обновить данные. Расшифровать что значит прямая норма? Кривым словотолком вы владеете.

вы снова путаете _пожелания_ (можно не исполнять) государства с Законами физики (невозможно не исполнять). При этом: прямо в том же законе написанно "а если не хотите обновлять данные -- не обновляйте. Если мы вас поймаем -- будет штраф. Если не поймаем -- не будет" :lol:

3 раз пропускаете вопрос про Трампа

У вас какие-то проблемы с памятью? -- или как тут кто-то уже писал: под одной учеткой разные люди сидят? :roll: -- я уже про персональную информацию учетке stm писал...
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:42

  _hunter написав:И знов за рибу гроши: у них и на бусификацию прав нет. Но тем не менее...
Ну да и ладно: допустим, права выдавать нет -- пусть сами бумаги собирают и на комиссию сами отправляют -- раз уж СП назвались. Или тоже прав нет? :lol:

А я где-то, когда-то писал, что у них есть право на бусификацию ?
Ты с кем-то меня путаешь ...

Ну да, ну да, тебе все должны, а ты ничего никому не должен
Вот когда, я от тебя услышу, что ты признаешь свои не только права, а и обязанности, тогда продолжим разговор

PS. Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:43

  Hotab написав:Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!

Да сто пудов, не посадили бы в СИЗО, да ещё без внесения залога ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:47

  _hunter написав:У вас какие-то проблемы с памятью? -- или как тут кто-то уже писал: под одной учеткой разные люди сидят? :roll: -- я уже про персональную информацию учетке stm писал...

Вы весёлый, Трамп это что-то личное. Причём я напомню именно ваши слова что вы выпьете за Трампа при выделении 60млрд.$, и тут выделили и такой игнор )))))) я понимаю, что это под дых просто...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:51

  pesikot написав:
  _hunter написав:И знов за рибу гроши: у них и на бусификацию прав нет. Но тем не менее...
Ну да и ладно: допустим, права выдавать нет -- пусть сами бумаги собирают и на комиссию сами отправляют -- раз уж СП назвались. Или тоже прав нет? :lol:

А я где-то, когда-то писал, что у них есть право на бусификацию ?
Ты с кем-то меня путаешь ...

Ну да, ну да, тебе все должны, а ты ничего никому не должен
Вот когда, я от тебя услышу, что ты признаешь свои не только права, а и обязанности, тогда продолжим разговор

PS. Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?

Не претендую на істину, бо не розбирав це питання.
Навскидку отака думка: правова держава це що і як? Соціальна держава це що і як?

Імхо -- це що права і соціальна складова понад усе. В державі.
Тобто держава саме для них.
Тобто держава, держоргани повинні притягнути громадян до виконання ними своїх обов'язків, НЕ порушуючи їх прав.
Тобто як хоч, так і крутись -- але примус виконати зобов'язання повинен бути так, щоб права не порушувались.

Первинні - права і соціал.
Або! Треба чесно змінити Конституцію і прямо прописати інакше.
Тоді ніяких питань.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:51

  pesikot написав:
  _hunter написав:И знов за рибу гроши: у них и на бусификацию прав нет. Но тем не менее...
Ну да и ладно: допустим, права выдавать нет -- пусть сами бумаги собирают и на комиссию сами отправляют -- раз уж СП назвались. Или тоже прав нет? :lol:

А я где-то, когда-то писал, что у них есть право на бусификацию ?
Ты с кем-то меня путаешь ...

Ну да, ну да, тебе все должны, а ты ничего никому не должен
Вот когда, я от тебя услышу, что ты признаешь свои не только права, а и обязанности, тогда продолжим разговор

PS. Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?

Ты снова вопрос не понял :cry: Где я писал, что ты писал про право на бусификацию ?
Все просто: ты в качестве аргумента привел "права", но тцк _уже_ занимаются деятельностью, на которую у них прав нет. Значит аргумент -- не работает :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:54

  stm написав:
  _hunter написав:У вас какие-то проблемы с памятью? -- или как тут кто-то уже писал: под одной учеткой разные люди сидят? :roll: -- я уже про персональную информацию учетке stm писал...

Вы весёлый, Трамп это что-то личное. Причём я напомню именно ваши слова что вы выпьете за Трампа при выделении 60млрд.$, и тут выделили и такой игнор )))))) я понимаю, что это под дых просто...

Проблемы не только с памятью, но и с банальным чтением? :roll:
Личное: это как я провожу свое личное время -- при чем тут Трамп? :shock:

Это еще если не вспоминать, про такие банальност -- что и 60 лярдов-то не выделили, а только 20 с копейками...
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:54

Міняємо тональність з мікро на макро

На мою думку
1 Китаю вигідно щоб війна була затяжною і не привела до мирних перемовин якнайдовше
Аргументація
а - експорт енергоносіїв переорієнтовується в Китай
б - після того як переорієнтується повністю і буде неможливим повернення в сторону Європи , пройде розвал педерації , бо ЗаУралью нафік не потрібне ПередУралья, адже тепер ЗаУралья буде контролювати як видобуток так і транспортування до кордонів...а отже не буде зацікавлений в москві як в розрахуноковому і транспортному хабі
2 США на розкоряці
З одного боку воно зацікавлено в якнайдовшому конфлікті і збереженні цілосності педерації
З іншого розуміє що буде переломна точка яка не врятує від розвалу і цей розвал підсилить Китай, який отримає свого повного васала ЗаУралья
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:57

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:У вас какие-то проблемы с памятью? -- или как тут кто-то уже писал: под одной учеткой разные люди сидят? :roll: -- я уже про персональную информацию учетке stm писал...

Вы весёлый, Трамп это что-то личное. Причём я напомню именно ваши слова что вы выпьете за Трампа при выделении 60млрд.$, и тут выделили и такой игнор )))))) я понимаю, что это под дых просто...

Проблемы не только с памятью, но и с банальным чтением? :roll:
Личное: это как я провожу свое личное время -- при чем тут Трамп? :shock:

Это еще если не вспоминать, про такие банальност -- что и 60 лярдов-то не выделили, а только 20 с копейками...

Вижу, что таки личное. И прям распирает печаль, как так Трамп и подоср@л ))) и да, правда что вы за рубежом. Это прям очень видно ))) Банально с пониманием вещей и происходящего в Украине. Хотя буквы выучили :roll:
Востаннє редагувалось stm в Суб 27 кві, 2024 17:58, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 17:57

  fler написав:Чому ви вирішили, що мої переможні реляції закінчилися з тим постом? Вам щось наснилося?

Я мав на увазі, що ваші переможні реляції звучать тільки там, де ви погано обізнані в ситуації. Якщо ж це стосується ситуації, коли це зачіпає особисто вас чи ваших знайомих, то ваші реляції звучать зовсім не переможно. Хоча дивно, чого б це? Наш головноєбланствующий вже рік як змінив всіх начальників ТЦК і там давно все прекрасно. Через 3 тижні вступить в дію закон, згідно якого вашому чоловікові треба буде пройти ВЛК. Він же ж законослухняний громадянин, правда?
sashaqbl
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