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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 789979007901790279037904>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:00

Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?


Выехал по дипломатический линии, пробивает Таурусы. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:00

  _hunter написав:Ты снова вопрос не понял :cry: Где я писал, что ты писал про право на бусификацию ?
Все просто: ты в качестве аргумента привел "права", но тцк _уже_ занимаются деятельностью, на которую у них прав нет. Значит аргумент -- не работает :lol:

Так мой вопрос остался тот же, из какой страны ты пишешь ?

Насколько там тебе в этой стране сразу всё выдали, как беженцу ?
Вот так сразу и при этом ты не подавал никаких документов
М ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:05

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:И знов за рибу гроши: у них и на бусификацию прав нет. Но тем не менее...
Ну да и ладно: допустим, права выдавать нет -- пусть сами бумаги собирают и на комиссию сами отправляют -- раз уж СП назвались. Или тоже прав нет? :lol:

А я где-то, когда-то писал, что у них есть право на бусификацию ?
Ты с кем-то меня путаешь ...

Ну да, ну да, тебе все должны, а ты ничего никому не должен
Вот когда, я от тебя услышу, что ты признаешь свои не только права, а и обязанности, тогда продолжим разговор

PS. Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?

Не претендую на істину, бо не розбирав це питання.
Навскидку отака думка: правова держава це що і як? Соціальна держава це що і як?

Если почитать классиков:
Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году Лоренц фон Штейн[4][5][6]. Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти». Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого [7], и именно в этом смысле говорится о социальном государстве. "Государствовед и экономист Лоренц фон Штейн считал, что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, в поднятии низших и обездоленных классов до уровня богатых и сильных"[8].


Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:08

  pesikot написав:
  _hunter написав:Ты снова вопрос не понял :cry: Где я писал, что ты писал про право на бусификацию ?
Все просто: ты в качестве аргумента привел "права", но тцк _уже_ занимаются деятельностью, на которую у них прав нет. Значит аргумент -- не работает

Так мой вопрос остался тот же, из какой страны ты пишешь ?

Насколько там тебе в этой стране сразу всё выдали, как беженцу ?
Вот так сразу и при этом ты не подавал никаких документов
М ?

Отвечаю: а что, у тцкшников какие-то дополнительные права появляются -- если на них иностранец соизволил посмотреть? :lol:

Вообще не понял вопроса :| -- ты, я так понимаю, и до Железного Занавеса за границу не выезжал ни разу? :shock:

При этом: снова большущий вопрос к логической цепочке -- что в ихней Конституции про Социальное государство -- ни слова, что я -- не особо гражданин... Т.е. где связь -- вопрос... :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 27 кві, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:08

  _hunter написав:Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.

хотаб недавно писав приблизно так, що держава надала можливість виїхати всі бажаючим до 24.02.22, а хто залишився, значить згоден з тим що вчинить влада і тому ССЗБ (мовчазно одобряє)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 кві, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:12

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:А я где-то, когда-то писал, что у них есть право на бусификацию ?
Ты с кем-то меня путаешь ...

Ну да, ну да, тебе все должны, а ты ничего никому не должен
Вот когда, я от тебя услышу, что ты признаешь свои не только права, а и обязанности, тогда продолжим разговор

PS. Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?

Не претендую на істину, бо не розбирав це питання.
Навскидку отака думка: правова держава це що і як? Соціальна держава це що і як?

Если почитать классиков:
Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году Лоренц фон Штейн[4][5][6]. Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти». Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого [7], и именно в этом смысле говорится о социальном государстве. "Государствовед и экономист Лоренц фон Штейн считал, что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, в поднятии низших и обездоленных классов до уровня богатых и сильных"[8].


Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.

Анекдот
Рабинович молит бога о том, что очень хочет выиграть в лотерею главный приз. Молит год, молит два… Ангелы подлетают к Господу и просят:
— Ну помоги ты в конце концов Рабиновичу выиграть!
Да я не против, мужики! Ну пусть он хотя бы раз в жизни купит лотерейный билет!

Социальное государство предусматривает возможность назначения пенсии по инвалидности, социальное государство прописывает условия получения пенсии по инвалидности - это и есть определение социального государства

НЕ социальное государство - вообще не предусматривает никаких пенсий по инвалидности

PS. _hunter, ты в Германии получил все выплаты только по факту своего приезда или подавал для выплат документы ?
Судя, по твоему молчанию, таки подавал
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:15

flyman

хто залишився, значить згоден з тим що вчинить влада


Що з тобою зробили такого, чого не було передбачено законами до 24.02.22?
Не завезли тобі філіппінку, щоб вона візок з тобою з слюнями на підборідді возила? За миску рису,
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 кві, 2024 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:15

  _hunter написав:Отвечаю: а что, у тцкшников какие-то дополнительные права появляются -- если на них иностранец соизволил посмотреть? :lol:

Отвечу просто, ты не живёшь в Украине - ты не имеешь никакого права что-то осуждать
А если осуждаешь, то предлагай, как улучшить

Живи своей жизнью в Германии и не лезь туда, в чём ты не разбираешься
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 27 кві, 2024 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:20

Доволі цікаві статті - аналіз бронетанкових запасів РФ по супутниковим знімкам:
бойові броньовані машини
https://www.vishchun.com/post/tempy_rozkonservatsii_bbm_padaiut_shcho_vidbuvaietsia_na_rosiiskykh_bazakh_zberihannia
танки https://www.vishchun.com/post/pidrakhunok_ta_analiz_tankovoho_potentsialu_moskovii_na_pochatku_2024.
Якщо коротко, то поки що РФ забезпечує відновлення 90-95% своїх втрат в бронетехніці в основному за рахунок відновлення з баз зберігання, з незначним падінням якості(мотолиги замість БТР-80, Т-72Б замість Т-72Б3, Т-90А замість Т-90М).
Швидкість відновлення по більшості номенклатури вже пройшла пік і починає поступово падати.
При збереженні поточної інтенсивності бойових дій, за рік вони зможуть відновлювати 60-70% своїх втрат. Це означатиме вже серйозну деградації бойових можливостей ворога.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:22

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Не претендую на істину, бо не розбирав це питання.
Навскидку отака думка: правова держава це що і як? Соціальна держава це що і як?

Если почитать классиков:
Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году Лоренц фон Штейн[4][5][6]. Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти». Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого [7], и именно в этом смысле говорится о социальном государстве. "Государствовед и экономист Лоренц фон Штейн считал, что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, в поднятии низших и обездоленных классов до уровня богатых и сильных"[8].


Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.

Анекдот
Рабинович молит бога о том, что очень хочет выиграть в лотерею главный приз. Молит год, молит два… Ангелы подлетают к Господу и просят:
— Ну помоги ты в конце концов Рабиновичу выиграть!
Да я не против, мужики! Ну пусть он хотя бы раз в жизни купит лотерейный билет!

Социальное государство предусматривает возможность назначения пенсии по инвалидности, социальное государство прописывает условия получения пенсии по инвалидности - это и есть определение социального государства

НЕ социальное государство - вообще не предусматривает никаких пенсий по инвалидности

PS. _hunter, ты в Германии получил все выплаты только по факту своего приезда или подавал для выплат документы ?
Судя, по твоему молчанию, таки подавал


>>> Социальное государство предусматривает возможность назначения пенсии по инвалидности
по этому определению -- и Китай -- социальное государство :lol:

>>> ты в Германии получил все выплаты только по факту своего приезда или подавал для выплат документы ?
вижу с логикой -- совсем беда :lol: -- ты уже жену дома перестал бить -- да/нет? :lol:
_hunter
 
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  #<1 ... 789979007901790279037904>
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