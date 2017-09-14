_hunter написав:Ты снова вопрос не понял Где я писал, что ты писал про право на бусификацию ? Все просто: ты в качестве аргумента привел "права", но тцк _уже_ занимаются деятельностью, на которую у них прав нет. Значит аргумент -- не работает
Так мой вопрос остался тот же, из какой страны ты пишешь ?
Насколько там тебе в этой стране сразу всё выдали, как беженцу ? Вот так сразу и при этом ты не подавал никаких документов М ?
_hunter написав:И знов за рибу гроши: у них и на бусификацию прав нет. Но тем не менее... Ну да и ладно: допустим, права выдавать нет -- пусть сами бумаги собирают и на комиссию сами отправляют -- раз уж СП назвались. Или тоже прав нет?
А я где-то, когда-то писал, что у них есть право на бусификацию ? Ты с кем-то меня путаешь ...
Ну да, ну да, тебе все должны, а ты ничего никому не должен Вот когда, я от тебя услышу, что ты признаешь свои не только права, а и обязанности, тогда продолжим разговор
PS. Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?
Не претендую на істину, бо не розбирав це питання. Навскидку отака думка: правова держава це що і як? Соціальна держава це що і як?
Если почитать классиков:
Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году Лоренц фон Штейн[4][5][6]. Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти». Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого [7], и именно в этом смысле говорится о социальном государстве. "Государствовед и экономист Лоренц фон Штейн считал, что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, в поднятии низших и обездоленных классов до уровня богатых и сильных"[8].
Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.
_hunter написав:Ты снова вопрос не понял Где я писал, что ты писал про право на бусификацию ? Все просто: ты в качестве аргумента привел "права", но тцк _уже_ занимаются деятельностью, на которую у них прав нет. Значит аргумент -- не работает
Так мой вопрос остался тот же, из какой страны ты пишешь ?
Насколько там тебе в этой стране сразу всё выдали, как беженцу ? Вот так сразу и при этом ты не подавал никаких документов М ?
Отвечаю: а что, у тцкшников какие-то дополнительные права появляются -- если на них иностранец соизволил посмотреть?
Вообще не понял вопроса -- ты, я так понимаю, и до Железного Занавеса за границу не выезжал ни разу?
При этом: снова большущий вопрос к логической цепочке -- что в ихней Конституции про Социальное государство -- ни слова, что я -- не особо гражданин... Т.е. где связь -- вопрос...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 27 кві, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.
хотаб недавно писав приблизно так, що держава надала можливість виїхати всі бажаючим до 24.02.22, а хто залишився, значить згоден з тим що вчинить влада і тому ССЗБ (мовчазно одобряє)
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 кві, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:А я где-то, когда-то писал, что у них есть право на бусификацию ? Ты с кем-то меня путаешь ...
Ну да, ну да, тебе все должны, а ты ничего никому не должен Вот когда, я от тебя услышу, что ты признаешь свои не только права, а и обязанности, тогда продолжим разговор
PS. Кстати, напомни, из какой страны ты пишешь ?
Не претендую на істину, бо не розбирав це питання. Навскидку отака думка: правова держава це що і як? Соціальна держава це що і як?
Если почитать классиков:
Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году Лоренц фон Штейн[4][5][6]. Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти». Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого [7], и именно в этом смысле говорится о социальном государстве. "Государствовед и экономист Лоренц фон Штейн считал, что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, в поднятии низших и обездоленных классов до уровня богатых и сильных"[8].
Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.
Анекдот
Рабинович молит бога о том, что очень хочет выиграть в лотерею главный приз. Молит год, молит два… Ангелы подлетают к Господу и просят: — Ну помоги ты в конце концов Рабиновичу выиграть! — Да я не против, мужики! Ну пусть он хотя бы раз в жизни купит лотерейный билет!
Социальное государство предусматривает возможность назначения пенсии по инвалидности, социальное государство прописывает условия получения пенсии по инвалидности - это и есть определение социального государства
НЕ социальное государство - вообще не предусматривает никаких пенсий по инвалидности
PS. _hunter, ты в Германии получил все выплаты только по факту своего приезда или подавал для выплат документы ? Судя, по твоему молчанию, таки подавал
detroytred написав:Не претендую на істину, бо не розбирав це питання. Навскидку отака думка: правова держава це що і як? Соціальна держава це що і як?
Если почитать классиков:
Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году Лоренц фон Штейн[4][5][6]. Он включил в перечень функций государства «поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти». Государство, согласно Штейну, обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого [7], и именно в этом смысле говорится о социальном государстве. "Государствовед и экономист Лоренц фон Штейн считал, что задача государства заключается в становлении общественного равенства и личной свободы, в поднятии низших и обездоленных классов до уровня богатых и сильных"[8].
Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.
Анекдот
Рабинович молит бога о том, что очень хочет выиграть в лотерею главный приз. Молит год, молит два… Ангелы подлетают к Господу и просят: — Ну помоги ты в конце концов Рабиновичу выиграть! — Да я не против, мужики! Ну пусть он хотя бы раз в жизни купит лотерейный билет!
Социальное государство предусматривает возможность назначения пенсии по инвалидности, социальное государство прописывает условия получения пенсии по инвалидности - это и есть определение социального государства
НЕ социальное государство - вообще не предусматривает никаких пенсий по инвалидности
PS. _hunter, ты в Германии получил все выплаты только по факту своего приезда или подавал для выплат документы ? Судя, по твоему молчанию, таки подавал
>>> Социальное государство предусматривает возможность назначения пенсии по инвалидности по этому определению -- и Китай -- социальное государство
>>> ты в Германии получил все выплаты только по факту своего приезда или подавал для выплат документы ? вижу с логикой -- совсем беда -- ты уже жену дома перестал бить -- да/нет?