Смелое заявление -- ссылкой на Конституцию подтвердишь?
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Додано: Суб 27 кві, 2024 18:24
Смелое заявление -- ссылкой на Конституцию подтвердишь?
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:26
По закінченню служби солдат отримував одночасне звання претора, або почесне звільнення (Honesta missio)[9] після проходження служби (шістнадцять років для преторіанської гвардії, двадцять – для регулярної служби в армії). Наприкінці правління Августа пенсія преторіанців становила 20 000 сестерцій, а для легіонера — 12 000.[10] У І столітті пенсійне забезпечення легіонера становило приблизно 12 років вислуги.[9] Пенсії залишалися незмінними до часів Каракалли, який збільшив його до 20 000 сестерціїв для легіонера. Для преторіанської гвардії виплати також були збільшені, проте точних даних про їх сумму немає.[11
Афіни реформи Солона))):
*Було прийнято закон, згідно з яким всі громадяни, покалічені на війні, утримувалися за рахунок держави. Пізніше ця практика була поширена на всіх незаможних, нездатних до праці. Розмір допомоги призначався народним зборами, а права таких осіб визначалися радою зборів. До того ж, періодично такі громадяни були зобов’язані поставати перед радою, під загрозою позбавлення пенсії.*
В соціальній же державі оце все стало понад усе. Умовно - понад саму державу.
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:26
Снижение возраста бусификации. Обязательная муштра в ВУЗах. Повторные комиссии -- да много чего "мудрые головы" намудрили...
Ааа, чуть не забыл: запрет цитировать Конституцию
(хотя этот пост скорее всего удалят)
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 27 кві, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:28
Ну вот видишь, ты бегом бежал подавать документы на выплаты в Германии
Аж ручки тряслись, как бежал и при этом не говорил:- я беженец, мне все должны, подавайте за меня все документы
Это что-то психологическое, компенсаторное.
Был вынужден подавать документы, тема "мне все должны" не прокатила
Поэтому, для компенсации, нужно на этом форуме насрать, как тебе все должны
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:31
Подтвержу, обязанность каждого гражданина Украины защишать свою страну, а ты из Германии гадишь
Поэтому, замолчи, получай в Германии своё пособие и начинай плакать, что собственное ЧСВ не удалось расчесать )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 27 кві, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:33
А тут по танках таке:
«Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року», – зазначили дослідники.
І теж супутникові знімки.
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:37
Боже, Детройт, спасибо. Такой прям пост. Ещё надо как хорошо было в сов.армии: били, но документики все ок. Воровали, но было не всем заметно )))
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:39
прямо как у кацапов - кто не выехал значит одобряет.
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це максимально песимістичний висновок від консервативного підрахунку.
Якщо ви перейдете за посиланням в наданій вами статті на мілітарному, і хоча б прогортаєте статтю віщуна до висновків то побачите там таке:
І мова йде про втрату боєздатності танкових підрозділів. Тобто те, що я й написав - за поточної інтенсивності боїв вже влітку 25 року РФ не зможе відновлювати втрати в бронетехніці.
Додано: Суб 27 кві, 2024 18:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а кто пояснит что означает "социальная поддержка" в ТЦК та СП ?
что они поддерживают и на что имеют права и обязательства?
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