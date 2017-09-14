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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79007901790279037904>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:24

  pesikot написав:
  _hunter написав:Отвечаю: а что, у тцкшников какие-то дополнительные права появляются -- если на них иностранец соизволил посмотреть? :lol:

Отвечу просто, ты не живёшь в Украине - ты не имеешь никакого права что-то осуждать
А если осуждаешь, то предлагай, как улучшить

Смелое заявление :lol: -- ссылкой на Конституцию подтвердишь? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:26

  pesikot написав:Социальное государство предусматривает возможность назначения пенсии по инвалидности, социальное государство прописывает условия получения пенсии по инвалидности - это и есть определение социального государства

НЕ социальное государство - вообще не предусматривает никаких пенсий по инвалидности




По закінченню служби солдат отримував одночасне звання претора, або почесне звільнення (Honesta missio)[9] після проходження служби (шістнадцять років для преторіанської гвардії, двадцять – для регулярної служби в армії). Наприкінці правління Августа пенсія преторіанців становила 20 000 сестерцій, а для легіонера — 12 000.[10] У І столітті пенсійне забезпечення легіонера становило приблизно 12 років вислуги.[9] Пенсії залишалися незмінними до часів Каракалли, який збільшив його до 20 000 сестерціїв для легіонера. Для преторіанської гвардії виплати також були збільшені, проте точних даних про їх сумму немає.[11
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Військовий_ерарій

Афіни реформи Солона))):
*Було прийнято закон, згідно з яким всі громадяни, покалічені на війні, утримувалися за рахунок держави. Пізніше ця практика була поширена на всіх незаможних, нездатних до праці. Розмір допомоги призначався народним зборами, а права таких осіб визначалися радою зборів. До того ж, періодично такі громадяни були зобов’язані поставати перед радою, під загрозою позбавлення пенсії.*
https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/ ... ib_upload/ЕНП_ІТСР%202/page8.html

В соціальній же державі оце все стало понад усе. Умовно - понад саму державу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:26

  Hotab написав:flyman

хто залишився, значить згоден з тим що вчинить влада


Що з тобою зробили такого, чого не було передбачено законами до 24.02.22?

Снижение возраста бусификации. Обязательная муштра в ВУЗах. Повторные комиссии -- да много чего "мудрые головы" намудрили...
Ааа, чуть не забыл: запрет цитировать Конституцию

(хотя этот пост скорее всего удалят)
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 27 кві, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:28

  _hunter написав:>>> ты в Германии получил все выплаты только по факту своего приезда или подавал для выплат документы ?
вижу с логикой -- совсем беда :lol: -- ты уже жену дома перестал бить -- да/нет? :lol:

Ну вот видишь, ты бегом бежал подавать документы на выплаты в Германии
Аж ручки тряслись, как бежал и при этом не говорил:- я беженец, мне все должны, подавайте за меня все документы

Это что-то психологическое, компенсаторное.
Был вынужден подавать документы, тема "мне все должны" не прокатила
Поэтому, для компенсации, нужно на этом форуме насрать, как тебе все должны
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:31

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Отвечаю: а что, у тцкшников какие-то дополнительные права появляются -- если на них иностранец соизволил посмотреть? :lol:

Отвечу просто, ты не живёшь в Украине - ты не имеешь никакого права что-то осуждать
А если осуждаешь, то предлагай, как улучшить

Смелое заявление :lol: -- ссылкой на Конституцию подтвердишь? :lol:

Подтвержу, обязанность каждого гражданина Украины защишать свою страну, а ты из Германии гадишь

Поэтому, замолчи, получай в Германии своё пособие и начинай плакать, что собственное ЧСВ не удалось расчесать )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 27 кві, 2024 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:33

  sashaqbl написав:Доволі цікаві статті - аналіз бронетанкових запасів РФ по супутниковим знімкам:
бойові броньовані машини
https://www.vishchun.com/post/tempy_rozkonservatsii_bbm_padaiut_shcho_vidbuvaietsia_na_rosiiskykh_bazakh_zberihannia
танки https://www.vishchun.com/post/pidrakhunok_ta_analiz_tankovoho_potentsialu_moskovii_na_pochatku_2024.
Якщо коротко, то поки що РФ забезпечує відновлення 90-95% своїх втрат в бронетехніці в основному за рахунок відновлення з баз зберігання, з незначним падінням якості(мотолиги замість БТР-80, Т-72Б замість Т-72Б3, Т-90А замість Т-90М).
Швиадкість відновлення по більшості номенклатури вже пройшла пік і починає поступово падати.
При збереженні поточної інтенсивності бойових дій, за рік вони зможуть відновлювати 60-70% своїх втрат. Це означатиме вже серйозну деградації бойових можливостей ворога.

А тут по танках таке:
«Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року», – зазначили дослідники.
https://mil.in.ua/uk/news/analityky-pid ... al-rosiyi/
І теж супутникові знімки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:37

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:Доволі цікаві статті - аналіз бронетанкових запасів РФ по супутниковим знімкам:
бойові броньовані машини
https://www.vishchun.com/post/tempy_rozkonservatsii_bbm_padaiut_shcho_vidbuvaietsia_na_rosiiskykh_bazakh_zberihannia
танки https://www.vishchun.com/post/pidrakhunok_ta_analiz_tankovoho_potentsialu_moskovii_na_pochatku_2024.
Якщо коротко, то поки що РФ забезпечує відновлення 90-95% своїх втрат в бронетехніці в основному за рахунок відновлення з баз зберігання, з незначним падінням якості(мотолиги замість БТР-80, Т-72Б замість Т-72Б3, Т-90А замість Т-90М).
Швиадкість відновлення по більшості номенклатури вже пройшла пік і починає поступово падати.
При збереженні поточної інтенсивності бойових дій, за рік вони зможуть відновлювати 60-70% своїх втрат. Це означатиме вже серйозну деградації бойових можливостей ворога.

А тут по танках таке:
«Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року», – зазначили дослідники.
https://mil.in.ua/uk/news/analityky-pid ... al-rosiyi/
І теж супутникові знімки.

Боже, Детройт, спасибо. Такой прям пост. Ещё надо как хорошо было в сов.армии: били, но документики все ок. Воровали, но было не всем заметно )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:39

  flyman написав:
  _hunter написав:Возвращаясь к вопросу инвалидности/пенсии: вроде как из определения прямо следует, что это не гражданин Социального государства должнен почти год все пороги оббивать, а государство должно в лепешку расшибиться, но за 24 часа (ну ок, пусть за 48) все необходимые процедуры провести и деньги выдать.

хотаб недавно писав приблизно так, що держава надала можливість виїхати всі бажаючим до 24.02.22, а хто залишився, значить згоден з тим що вчинить влада і тому ССЗБ (мовчазно одобряє)


прямо как у кацапов - кто не выехал значит одобряет.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:«Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року», – зазначили дослідники.

Це максимально песимістичний висновок від консервативного підрахунку.
Якщо ви перейдете за посиланням в наданій вами статті на мілітарному, і хоча б прогортаєте статтю віщуна до висновків то побачите там таке:
Сценарії виснаження танкових резервів ворога:
Оптимістичний (12-18 місяців)
Поміркований (18-24 місяців)
Песимістичній (понад 26 місяців)

І мова йде про втрату боєздатності танкових підрозділів. Тобто те, що я й написав - за поточної інтенсивності боїв вже влітку 25 року РФ не зможе відновлювати втрати в бронетехніці.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а кто пояснит что означает "социальная поддержка" в ТЦК та СП ?
что они поддерживают и на что имеют права и обязательства?
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