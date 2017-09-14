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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7901790279037904>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:48

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:«Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року», – зазначили дослідники.

Це максимально песимістичний висновок від консервативного підрахунку.
Якщо ви перейдете за посиланням в наданій вами статті на мілітарному, і хоча б прогортаєте статтю віщуна до висновків то побачите там таке:
Сценарії виснаження танкових резервів ворога:
Оптимістичний (12-18 місяців)
Поміркований (18-24 місяців)
Песимістичній (понад 26 місяців)

І мова йде про втрату боєздатності танкових підрозділів. Тобто те, що я й написав - за поточної інтенсивності боїв вже влітку 25 року РФ не зможе відновлювати втрати в бронетехніці.

Розраховують та готуються, виходячи з найгіршого сценарію?
Чи ні?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пошла выпью за Трампа, потому как Александр прям взбодрил Детройта и Хантера. Как так орки в 2025 потеряют работоспособность армии в танках... ))) это не демократичное высказывание, Алекс, сейчас вас съедят )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:51

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:«Цієї кількості ворогу має вистачити, аби безперебійно підтримувати відновлення танків до початку 2026 року», – зазначили дослідники.

Це максимально песимістичний висновок від консервативного підрахунку.
Якщо ви перейдете за посиланням в наданій вами статті на мілітарному, і хоча б прогортаєте статтю віщуна до висновків то побачите там таке:
Сценарії виснаження танкових резервів ворога:
Оптимістичний (12-18 місяців)
Поміркований (18-24 місяців)
Песимістичній (понад 26 місяців)

І мова йде про втрату боєздатності танкових підрозділів. Тобто те, що я й написав - за поточної інтенсивності боїв вже влітку 25 року РФ не зможе відновлювати втрати в бронетехніці.

А это точно хоть насколько-то релевантно? -- а то у Украины с танками тоже все не фонтан, вроде как...
Дословно: "Украина пока отошла на второй план в своей борьбе с Россией, используя боевые танки M1A1 „Абрамс", предоставленные США, частично из-за того, что российская война с использованием беспилотников сделала их работу слишком сложной для того, чтобы их не обнаруживали и не атаковали".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/26/7453053/

Не читав, але скажу з ходу, що хуйня повна.
По-перше, виводили не Абрамси, а 47 бригаду, яка ними укомплектована. На ротацію.
По-друге, не вивели, з певних причин.
В нас з танками не фонтан. Тому ми й не наступаємо. І мій пост - це не переможні реляції. Це скоріш відповідь питання, де і коли вдасться зупинити русню.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:54

  stm написав:Пошла выпью за Трампа, потому как Александр прям взбодрил Детройта и Хантера. Как так орки в 2025 потеряют работоспособность армии в танках... ))) это не демократичное высказывание, Алекс, сейчас вас съедят )))

Тобто вигадали зі стелі, що хтось когось взбодріл і на цьому й побудували.
І ще й майбутнім)) фактом припечатали - що хтось когось з'їсть.
(Коли йде нормальне обговорення питання, яке підняв Олександр. І ніхто нікого не їв, не їсть і не збирається.)

І все це виконаним)) достовірним)) спостереженням органами почуттів або спецприладами.
Цирк продовжився..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Розраховують та готуються, виходячи з найгіршого сценарію?
Чи ні?

У віщуна всі сценарії негативні.
Нейтральний сценарій передбачає 100% відновлення танків та бронетехніки з баз зберігання. Поточними темпами. А песимістичний - поставки бронетехніки з Ірану, КНР і КНДР. Тому я зупинився на гіршому варіанті оптимістичного і вважаю його найбільш реалістичним - через рік РФ вже не зможе відновлювати знчану частину втрат в бронетехніки що через півтора - два роки сильно знизить їхню боєздатність.
Звісно це все за умови, що інтенсивність бойових дій не знизиться. І що в нас буде достатньо снарядів. І піхоти, щоб кваліфікованих артилеристів не доводилось переводити в піхоту.
Але тут вже питання до чоловіка флер...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 27 кві, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 18:59

  sashaqbl написав:. Це скоріш відповідь питання, де і коли вдасться зупинити русню.

Незрозуміло, як по лише одному елементу (бронетехніці) в орків, можна відповісти на це питання.

Отже, якщо нам нададуть... то пофіг скільки там в них ще отієї бронетехніки.
Або ще купа куп факторів є для відповіді на це питання.
Отже занадто воно об'ємне))
Це не критика або зауваження, а навпаки -- цікавлять Ваші пояснення.

Наприклад, орки роблять акцент, що досягнення в них зараз саме завдяки РЕБу. --- ???
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 27 кві, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:05

_hunter
Снижение возраста бусификации. Обязательная муштра в ВУЗах. Повторные комиссии -- да много чего "мудрые головы" намудрили...


1. А де до 24.02.22 було визначено з якого віку можна на фронт?
2. Зміна навчальних планів університетів проходила і проходить періодично. Університет можна кинути в будь який момент. Як і не йти в нього зовсім.
3. Інвалідність і раніше треба було підтверджувати. Просто не вимагали дотримуватись.
А зараз вимагають
Ще що вас шокувало, що ви підробили документи і виїхали?

Коли за Тауруси порішаєте?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 кві, 2024 19:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:05

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:Це максимально песимістичний висновок від консервативного підрахунку.
Якщо ви перейдете за посиланням в наданій вами статті на мілітарному, і хоча б прогортаєте статтю віщуна до висновків то побачите там таке:
Сценарії виснаження танкових резервів ворога:
Оптимістичний (12-18 місяців)
Поміркований (18-24 місяців)
Песимістичній (понад 26 місяців)

І мова йде про втрату боєздатності танкових підрозділів. Тобто те, що я й написав - за поточної інтенсивності боїв вже влітку 25 року РФ не зможе відновлювати втрати в бронетехніці.

А это точно хоть насколько-то релевантно? -- а то у Украины с танками тоже все не фонтан, вроде как...
Дословно: "Украина пока отошла на второй план в своей борьбе с Россией, используя боевые танки M1A1 „Абрамс", предоставленные США, частично из-за того, что российская война с использованием беспилотников сделала их работу слишком сложной для того, чтобы их не обнаруживали и не атаковали".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/26/7453053/

Не читав, але скажу з ходу, що хуйня повна.
По-перше, виводили не Абрамси, а 47 бригаду, яка ними укомплектована. На ротацію.
По-друге, не вивели, з певних причин.
В нас з танками не фонтан. Тому ми й не наступаємо. І мій пост - це не переможні реляції. Це скоріш відповідь питання, де і коли вдасться зупинити русню.

там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.

>>> І мій пост - це не переможні реляції.
Так и мой вопрос про релевантность -- всего лишь вопрос про релевантность... -- если _обе стороны_ не могут использовать танки -- имеет ли значение то, что одна из сторон не может их использовать именно по причине отсутствия? -- или танки -- это просто пережиток парадигмы 45-го года конца прошлого тысячилетия? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:11

  _hunter написав:там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.

>>> І мій пост - це не переможні реляції.
Так и мой вопрос про релевантность -- всего лишь вопрос про релевантность... -- если _обе стороны_ не могут использовать танки -- имеет ли значение то, что одна из сторон не может их использовать именно по причине отсутствия? -- или танки -- это просто пережиток парадигмы 45-го года конца прошлого тысячилетия? :roll:

Наскільки розумію наразі (броньована) техніка використовується більше для підвозу піхоти/штурмовиків. Танкові клини/прориви не спостерігаються.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:11

  Hotab написав:_hunter
Снижение возраста бусификации. Обязательная муштра в ВУЗах. Повторные комиссии -- да много чего "мудрые головы" намудрили...

Ааа, чуть не забыл: запрет цитировать Конституцию

1. А де до 24.02.22 було визначено з якого віку можна на фронт?
...
3. Інвалідність і раніше треба було підтверджувати. Просто не вимагали дотримуватись.
А зараз вимагають

Ще що вас шокувало, що ви підробили документи і виїхали?

1.
I. У тексті Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324 із наступними змінами) цифри і слова "27-річного віку" замінити цифрами і словами "25-річного віку".


3.
Ну да -- раньше нужно было. Но _после_ прекращения/отмены военного положения.
Отмечается, если в период действия военного положения человеку нужно пройти повторный осмотр, но он не имеет возможности этого сделать, – можно пройти осмотр позже – в течение шести месяцев после прекращения/отмены военного положения.

"Срок действия предsдущей справки и все связанные с ней социальные выплаты продлеваются на весь этот период", - подчеркивают в правительстве, ссылаясь на постановление КМУ № 225 от 8 марта 2022 г.


Вроде я уже лично вам раз отвечал :roll: -- никаких подделок: все в рамках закона
А так-то Конституция -- все из-за нее :oops:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 27 кві, 2024 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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