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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7901790279037904
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:І піхоти, щоб кваліфікованих артилеристів не доводилось переводити в піхоту.
А чого переводять, виходить артилерія неефективна або непотрібна? Від піхотинця користі більше?
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:13

  flyman написав:
  _hunter написав:там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.

>>> І мій пост - це не переможні реляції.
Так и мой вопрос про релевантность -- всего лишь вопрос про релевантность... -- если _обе стороны_ не могут использовать танки -- имеет ли значение то, что одна из сторон не может их использовать именно по причине отсутствия? -- или танки -- это просто пережиток парадигмы 45-го года конца прошлого тысячилетия? :roll:

Наскільки розумію наразі (броньована) техніка використовується більше для підвозу піхоти/штурмовиків. Танкові клини/прориви не спостерігаються.

Так в этом-то и заковыка: из-за дронов "броня" подвезти никого не успевает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:19

Пригадалось питання багатобуквенного учора -- чому?
В знайомого ще в АТО був підлеглий нещодавно звільнений капітан поліції.
Так йому прийшлося добре попрацювати (часу, сил, нервів, відриву від основних справ) над цим капітаном, щоб він став більш-менш служити...
І це з його під 30 років досвіду саме командних посад, роботи з особовим складом.

Так от -- він би проміняв десяток отаких капітанів на ... одного багатобуквенного)))
Або накрай -- щоб взагалі нікого не було, ніж отакий капітан. Часу б в самого більше було.

Це як версія. Чому))
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.

АP звіздить.
Абрамси в 47 бригади. 47 бригада була на найгарячіших ділянках майже рік. Тому логічним було вивести їх. Але ситуація змінилася - і вони знову в самому пеклі. Разом з Абрамсами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20

  sashaqbl написав:Я мав на увазі, що ваші переможні реляції звучать тільки там, де ви погано обізнані в ситуації.

Як ви визначаєте, що я погано обізнана? А може недосказую? Такі свої закиди потрібно підтверджувати цитатами, щоб не виглядати балаболом.
  sashaqbl написав:Якщо ж це стосується ситуації, коли це зачіпає особисто вас чи ваших знайомих, то ваші реляції звучать зовсім не переможно. Хоча дивно, чого б це?

Бо вам так схотілося написати, такі у вас фантазії.
  sashaqbl написав: Через 3 тижні вступить в дію закон, згідно якого вашому чоловікові треба буде пройти ВЛК. Він же ж законослухняний громадянин, правда?

Навіть не сумнівайтесь.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:22

  Прохожий написав:_hunter
как там ситуация в немецком котле?
держитесь?

вибрався? чи він завжди там був? :lol:
Shaman
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