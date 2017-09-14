|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:13
sashaqbl написав:
І піхоти, щоб кваліфікованих артилеристів не доводилось переводити в піхоту.
А чого переводять, виходить артилерія неефективна або непотрібна? Від піхотинця користі більше?
-
d44
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:13
flyman написав: _hunter написав:
там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.
>>> І мій пост - це не переможні реляції.
Так и мой вопрос про релевантность -- всего лишь вопрос про релевантность... -- если _обе стороны_ не могут использовать танки -- имеет ли значение то, что одна из сторон не может их использовать именно по причине отсутствия? -- или танки -- это просто пережиток парадигмы 45-го года конца прошлого тысячилетия?
Наскільки розумію наразі (броньована) техніка використовується більше для підвозу піхоти/штурмовиків. Танкові клини/прориви не спостерігаються.
Так в этом-то и заковыка: из-за дронов "броня" подвезти никого не успевает...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7844
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:19
Пригадалось питання багатобуквенного учора -- чому?
В знайомого ще в АТО був підлеглий нещодавно звільнений капітан поліції.
Так йому прийшлося добре попрацювати (часу, сил, нервів, відриву від основних справ) над цим капітаном, щоб він став більш-менш служити...
І це з його під 30 років досвіду саме командних посад, роботи з особовим складом.
Так от -- він би проміняв десяток отаких капітанів на ... одного багатобуквенного)))
Або накрай -- щоб взагалі нікого не було, ніж отакий капітан. Часу б в самого більше було.
Це як версія. Чому))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28305
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20
_hunter написав:
там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.
АP звіздить.
Абрамси в 47 бригади. 47 бригада була на найгарячіших ділянках майже рік. Тому логічним було вивести їх. Але ситуація змінилася - і вони знову в самому пеклі. Разом з Абрамсами.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1552
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20
sashaqbl написав:
Я мав на увазі, що ваші переможні реляції звучать тільки там, де ви погано обізнані в ситуації.
Як ви визначаєте, що я погано обізнана? А може недосказую? Такі свої закиди потрібно підтверджувати цитатами, щоб не виглядати балаболом.
sashaqbl написав:
Якщо ж це стосується ситуації, коли це зачіпає особисто вас чи ваших знайомих, то ваші реляції звучать зовсім не переможно. Хоча дивно, чого б це?
Бо вам так схотілося написати, такі у вас фантазії.
sashaqbl написав:
Через 3 тижні вступить в дію закон, згідно якого вашому чоловікові треба буде пройти ВЛК. Він же ж законослухняний громадянин, правда?
Навіть не сумнівайтесь.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4887
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1186 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 кві, 2024 19:22
Прохожий написав:_hunter
как там ситуация в немецком котле?
держитесь?
вибрався? чи він завжди там був?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5981
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 1399 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|27783
|
|
|1493
|188849
|
|
|6076
|622262
|
|