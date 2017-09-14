Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:19
Пригадалось питання багатобуквенного учора -- чому?
В знайомого ще в АТО був підлеглий нещодавно звільнений капітан поліції. Так йому прийшлося добре попрацювати (часу, сил, нервів, відриву від основних справ) над цим капітаном, щоб він став більш-менш служити... І це з його під 30 років досвіду саме командних посад, роботи з особовим складом. Так от -- він би проміняв десяток отаких капітанів на ... одного багатобуквенного))) Або накрай -- щоб взагалі нікого не було, ніж отакий капітан. Часу б в самого більше було. Це як версія. Чому))
detroytred
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20
_hunter написав:
там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.
АP звіздить.
Абрамси в 47 бригади. 47 бригада була на найгарячіших ділянках майже рік. Тому логічним було вивести їх. Але ситуація змінилася - і вони знову в самому пеклі. Разом з Абрамсами.
sashaqbl
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20
sashaqbl написав:
Я мав на увазі, що ваші переможні реляції звучать тільки там, де ви погано обізнані в ситуації.
Як ви визначаєте, що я погано обізнана? А може недосказую? Такі свої закиди потрібно підтверджувати цитатами, щоб не виглядати балаболом.
sashaqbl написав:
Якщо ж це стосується ситуації, коли це зачіпає особисто вас чи ваших знайомих, то ваші реляції звучать зовсім не переможно. Хоча дивно, чого б це?
Бо вам так схотілося написати, такі у вас фантазії.
sashaqbl написав:
Через 3 тижні вступить в дію закон, згідно якого вашому чоловікові треба буде пройти ВЛК. Він же ж законослухняний громадянин, правда?
Навіть не сумнівайтесь.
fler
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:22
Прохожий написав: _hunter
как там ситуация в немецком котле?
держитесь?
вибрався? чи він завжди там був?
Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:25
Hotab написав:
Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!
Это истерика у вас в голове. я спокойный, занудный как удав меланхолик.
Всё что вы интерпретируете в голове - отражение вашего состояния.
Используете восклицания.
Сходите в зал. Используйте силовые упражнения.
Вы удивитесь как вам станет легче и почувствуете умиротворение
По теме.
Финанс поразительно быстро индексируется. Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы - мизерный вклад, чтобы не отмазали
Бетон
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:30
Бетон написав: Hotab написав:
Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!
Это истерика у вас в голове. я спокойный, занудный как удав меланхолик.
Всё что вы интерпретируете в голове - отражение вашего состояния.
Используете восклицания.
Сходите в зал. Я выхожу оттуда как заново рождённый.
Бетон
, у тебя именно истерики
В спортзал ходишь, жмешь штангу, с ноги у тебя прямой много кг
А по факту - ментально, ты слабый, шо капець
pesikot
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:32
Зазначено, що військовий залишив свій автомат Калашникова та 120 набої до нього у парку, що могло призвести до втрати зброї. Суд призначив йому 17 000 грн штрафу.
У постанові суду, яку у квітні 2024 року оприлюднили у реєстрі, капітан Богдан С. працює на факультеті ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-sudi ... 79984.html
Що там було насправді???
Отже фантастична версія в суді "Цього року 10 лютого військовий порушив правила поводження зі зброєю та залишив без нагляду автомат Калашникова (АКС-74) та 120 набоїв до нього на лавці у львівському парку культури" ---- ну це навіть в школі для вчительки молодших класів не пройшло б.
А в суді запросто. Тому і лише одне порушення, да ще й яке))
detroytred
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:32
Бетон написав:
Финанс поразительно быстро индексируется. Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы - мизерный вклад, чтобы не отмазали
Как и твои посты, что днепровского пьяного быка, ты защищал
Это работает в обе стороны
pesikot
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:32
Бетон написав: Hotab написав:
Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!
Это истерика у вас в голове. я спокойный, занудный
как удав меланхолик
.
Всё что вы интерпретируете в голове - отражение вашего состояния.
Используете восклицания.
Сходите в зал. Используйте силовые упражнения.
Вы удивитесь как вам станет легче и почувствуете умиротворение
По теме.
Финанс поразительно быстро индексируется. Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы - мизерный вклад, чтобы не отмазали
щось ви переплутали. напевне мали на увазі - флегматик. бо меланхоліки якраз часто і в депресії, та й переймаються добряче, просто це не видно.
"Раньше был он пьющий парень
А теперь он стал качком
Но меня он не запарил
Он остался дурачком"(с)
Shaman
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Додано: Суб 27 кві, 2024 19:36
Удав, который несет новость с «молнией» «ааааа, его уволили!!»
Бетон, так ты объяснишь, что ужасного в увольнении?
Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы
В поисковик забивал «истерика Бетона»?
Востаннє редагувалось
Hotab
в Суб 27 кві, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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