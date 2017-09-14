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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 79027903790479057906>
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:19

Пригадалось питання багатобуквенного учора -- чому?
В знайомого ще в АТО був підлеглий нещодавно звільнений капітан поліції.
Так йому прийшлося добре попрацювати (часу, сил, нервів, відриву від основних справ) над цим капітаном, щоб він став більш-менш служити...
І це з його під 30 років досвіду саме командних посад, роботи з особовим складом.

Так от -- він би проміняв десяток отаких капітанів на ... одного багатобуквенного)))
Або накрай -- щоб взагалі нікого не було, ніж отакий капітан. Часу б в самого більше було.

Це як версія. Чому))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:там особо и нечего читать -- все в цитате: Associated Press со ссылкой на американских военных чиновников утверждают, что Абрамсы "пока" отдыхают.

АP звіздить.
Абрамси в 47 бригади. 47 бригада була на найгарячіших ділянках майже рік. Тому логічним було вивести їх. Але ситуація змінилася - і вони знову в самому пеклі. Разом з Абрамсами.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:20

  sashaqbl написав:Я мав на увазі, що ваші переможні реляції звучать тільки там, де ви погано обізнані в ситуації.

Як ви визначаєте, що я погано обізнана? А може недосказую? Такі свої закиди потрібно підтверджувати цитатами, щоб не виглядати балаболом.
  sashaqbl написав:Якщо ж це стосується ситуації, коли це зачіпає особисто вас чи ваших знайомих, то ваші реляції звучать зовсім не переможно. Хоча дивно, чого б це?

Бо вам так схотілося написати, такі у вас фантазії.
  sashaqbl написав: Через 3 тижні вступить в дію закон, згідно якого вашому чоловікові треба буде пройти ВЛК. Він же ж законослухняний громадянин, правда?

Навіть не сумнівайтесь.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:22

  Прохожий написав:_hunter
как там ситуация в немецком котле?
держитесь?

вибрався? чи він завжди там був? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:25

  Hotab написав:Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!

Это истерика у вас в голове. я спокойный, занудный как удав меланхолик.

Всё что вы интерпретируете в голове - отражение вашего состояния.
Используете восклицания.
Сходите в зал. Используйте силовые упражнения.
Вы удивитесь как вам станет легче и почувствуете умиротворение

По теме.

Финанс поразительно быстро индексируется. Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы - мизерный вклад, чтобы не отмазали
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:30

  Бетон написав:
  Hotab написав:Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!

Это истерика у вас в голове. я спокойный, занудный как удав меланхолик.

Всё что вы интерпретируете в голове - отражение вашего состояния.
Используете восклицания.
Сходите в зал. Я выхожу оттуда как заново рождённый.

Бетон, у тебя именно истерики

В спортзал ходишь, жмешь штангу, с ноги у тебя прямой много кг
А по факту - ментально, ты слабый, шо капець
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:32

В якості не знаю чого

Зазначено, що військовий залишив свій автомат Калашникова та 120 набої до нього у парку, що могло призвести до втрати зброї. Суд призначив йому 17 000 грн штрафу.

У постанові суду, яку у квітні 2024 року оприлюднили у реєстрі, капітан Богдан С. працює на факультеті ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-sudi ... 79984.html

Що там було насправді???
Отже фантастична версія в суді "Цього року 10 лютого військовий порушив правила поводження зі зброєю та залишив без нагляду автомат Калашникова (АКС-74) та 120 набоїв до нього на лавці у львівському парку культури" ---- ну це навіть в школі для вчительки молодших класів не пройшло б.

А в суді запросто. Тому і лише одне порушення, да ще й яке))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:32

  Бетон написав:Финанс поразительно быстро индексируется. Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы - мизерный вклад, чтобы не отмазали

Как и твои посты, что днепровского пьяного быка, ты защищал

Это работает в обе стороны
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:32

  Бетон написав:
  Hotab написав:Если б не Бетон, не посадили б в сизо. Да здравствуют истерики!!

Это истерика у вас в голове. я спокойный, занудный как удав меланхолик.

Всё что вы интерпретируете в голове - отражение вашего состояния.
Используете восклицания.
Сходите в зал. Используйте силовые упражнения.
Вы удивитесь как вам станет легче и почувствуете умиротворение

По теме.

Финанс поразительно быстро индексируется. Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы - мизерный вклад, чтобы не отмазали

щось ви переплутали. напевне мали на увазі - флегматик. бо меланхоліки якраз часто і в депресії, та й переймаються добряче, просто це не видно.

"Раньше был он пьющий парень
А теперь он стал качком
Но меня он не запарил
Он остался дурачком"(с)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2024 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Удав, который несет новость с «молнией» «ааааа, его уволили!!»
Бетон, так ты объяснишь, что ужасного в увольнении?


Всё что мы пишем через считанные часы уже находят поисковики. Так что освещение проблемы


В поисковик забивал «истерика Бетона»?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 кві, 2024 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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  #<1 ... 79027903790479057906>
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